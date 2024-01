Calvarul pe care Mara Bănică l-a trăit pe masa de operație! Ce s-a întâmplat cu vedeta: „12 ore a ținut și a fost cumplit”

De-a lungul timpului, Mara Bănică a bifat mai multe intervenții estetice, însă ultima dintre ele a adus-o în pragul disperării. Abia acum vedeta a vorbit despre momentele critice prin care a trecut pe masa de operație. Jurnalista a mărturisit că a suferit mult și chiar a crezut că o să cedeze. Operația a durat 12 ore și a trecut-o pe Mara Bănică prin dureri inimaginabile.

Mara Bănică este adepta operațiilor estetice și nu are nicio reținere să vorbească despre intervențiile la care a apelat de-a lungul timpului. Vedeta a recunoscut de fiecare dată când a pășit în cabinetul medicului estetician, iar recent a vorbit despre ultima operație de acest gen la care a apelat. Însă, experiența a fost una terifiantă, iar jurnalista a trebuit să îndure dureri groaznice.

În urmă cu doar câteva luni, Mara Bănică a pășit, din nou, în cabinetul medicului estetician. De această dată, vedeta a decis să facă un lifting facial, însă nu se aștepta la ce avea să urmeze. Obișnuită cu intervențiile de acest gen, dar și cu durerea care vine la pachet cu ele, jurnalista s-a așezat pe masa de operație fără emoții.

Însă, așteptările Marei Bănică au fost înșelate, iar calvarul s-a dezlănțuit. Operația a durat 12 ore, și deși avea anestezie, bruneta a trecut prin niște dureri inimaginabile, pe care le poate descrie ca o lovitură de ciocan în mandibulă.

Iar chinul nu s-a terminat după cele 12 ore, ci a durat săptămâni bune. Jurnalista a mărturisit că a fost măcinată de dureri și ca timp de trei săptămâni nu a putut să mănânce aproape nimic.

„Am făcut un lifting facial, nu total, nu am făcut la frunte, că vreau să am încă expresie la față. Este cea mai dureroasă operație estetică. Zici că cineva m-a bătut cu un ciocan în mandibulă, nu am putut să mănânc vreo trei săptămâni.

Ți-o zice un om care și-a făcut cam toate intervențiile, nasul, sânii de patru ori, liposucție, am trecut prin toate. În plus, mie mi-a făcut și o blefaroplastie și mi-a făcut și un lip lift.

12 ore a ținut operația cu anestezie locală și a fost cumplit. M-am întrerupt la jumătatea operației, m-am dat jos de pe masă, am mers să beau o gură de cafea, nu mai puteam”, a declarat Mara Bănică, în cadrul unei emisiuni de televiziune.