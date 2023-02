Camelia Potec a fost jefuită! Hoții i-au vandalizat mașina: „Mi-au furat doar o parte din bagaje”

Camelia Potec a avut parte de o experiență neplăcută la Barcelona. Hoții i-au spart mașina închiriată și i-au furat o parte dintre bagaje. Aceasta a avut o primă reacție în urma evenimentului nefericit.

Camelia Potesc, fostă sportivă de performanță și, în prezent, preşedinta Federaţiei Române de Nataţie, a scris pe contul personal de Instagram că i-a fost spartă mașina pe care o închiriase la Barcelona. Hoții au reușit să fure câteva bagaje, iar mașina respectivă a suferit daune parțiale.

Din fericire, fosta sportivă este teafără, însă experiența prin care a trecut a fost una groaznică, iar seara a petrecut-o la sediul poliției, dând declarații despre cele întâmplate.

Camelia Potec a publicat imagini de la fața locului pe Instagram. „Jefuită în Barcelona” a scris fosta sportivă, pe rețelele de socializare, alături de fotografiile care ilustrau mașina vandalizată.

„Sunt bine, mi-au furat doar o parte din bagaje. Şi au distrus maşina închiriată. Plus stresul, declaraţiile de la poliţie. Seară groaznică! Cel mai important lucru: sunt bine, vreau acasă (mai repede)”, a fost mesajul Cameliei Potec, transmis în mediul online.

Camelia Potec: „Am luat lecții de autoapărare”

Fosta sportivă a vorbit despre întregul incident și a spus că nu s-a așteptat că ar putea avea loc un jaf, în parcarea unui mall, și mai ales, în Barcelona. Aceasta a mai evidențiat faptul că a învățat cum să gestioneze astfel de situații, iar în momentul în care a ajuns la mașină și a văzut că autoturismul a fost spart, nu s-a atins de nimic, în afară de volan.

„Nu mă aşteptam ca în parcarea unui mall, cu pază şi video, să poată să spargă o maşină. A fost o parcare subterană, am şi plătit tichet. Eu am fost educată, ca în momentul în care se petrece o infracţiune, nu am atins nimic în afară de volan. Era vineri seară şi eram singură. Am luat lecţii de autoapărare şi iau în calcul să mă specializez mai mult”, a spus Camelia Potec, potrivit Antena Sport.