Campioana ținută în șah la Arad de UTA: „Nu am ce să le reproșez jucătorilor!”

CFR Cluj a fost ținută în șah, la Arad, de UTA, scor 1-1, într-un meci disputat în epilogul rundei a 13-a din SuperLigă.

Campioana a dominat prima repriză şi a marcat prin ghanezul Nana Boateng (min. 32), ghinionul făcând să nu intre la cabine cu un avantaj mai consistent pe tabela de marcaj, având în vedere că au avut şi două bare, prin Daniel Bîrligea (min.14) şi Boateng (min. 41).

Gazdele au reuşit să egaleze după pauză, prin autogolul croatului Denis Kolinger (min. 59), care deviat în propria poartă mingea reluată cu capul de Alexandru Benga la un corner.

Echipa lui Dan Petrescu a forţat victoria, dar nu a reuşit acest lucru, deşi, a avut superioritate numerică în ultima parte a meciului, după eliminarea lui Damian Isac (min. 74) la un fault dur asurpa lui Ciprian Deac.

„N-ai cum să fii mulțumit când conduci cu 1-0, ai două bare. Am avut ocazii mari de gol, am scăpat singur cu portarul, ei nu au avut nicio ocazie de genul ăsta. După ce au rămas în 10, au stat cinci minute pe jos și încă o dată încă cinci. M-am uitat la ceas, au fost doar cinci minute de prelungire, n-am înțeles acest lucru. Am jucat mult mai bine decât am făcut-o acum un an aici, dar atunci am câștigat. Jucătorii au încercat să dea totul pentru prietenul meu, vreau să-i felicit, am făcut unul dintre cele mai bune meciuri. Ne-am apărat foarte bine până la faza aia. Cred că dacă Kolinger nu băga mingea în poartă, Camora putea să o scoată. Dar nu am ce să le reproșez”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al formației campioane.

CFR, care venea după patru victorii consecutive fără gol primit, a urcat pe locul 3 în SuperLigă cu 22 de puncte, având și două restanțe, ambele în deplasare cu FC Hermannstadt și FCSB.

De partea cealaltă, arădenii se află fără victorie în ultimle trei runde, ocupând locul 9 cu 16 puncte.