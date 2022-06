Irina Cristescu, supranumită “Prințesa Ochelarilor”, este istorie pentru Ionuț Marinescu, alias “Droopy”. După ce nu a reușit să o recucerească pe moștenitoarea Opticris, bărbatul care a organizat o mega-petrecere cu ocazia propriei zile de naștere (DETALII ȘI IMAGINI EXCLUSIVE AICI) s-a lăsat păgubaș și s-a reorientat. Asta deși în continuare afaceristul caută să o impresioneze pe Irina! Potrivit unor surse, omul de afaceri ar avea ”ceva” cu Bianca Dinu, o tânără aflată în anturajul Cristinei Belciu, cea supranumită “Monica Bellucci de România”. CANCAN.RO are informații și fotografii în exclusivitate.

Viața merge înainte pentru “Droopy” și fără “Prințesa Ochelarilor”, femeia pe care o visa sau încă o visează lângă el. Aceasta a fost cerută în căsătorie de “blajinul” Mănăilă, a acceptat, iar “focul” din inima lui Ionuț Marinescu s-a mai domolit.

Nu total însă! Pentru că super-petrecerea de la Brasserie cu tematica ”șatră țigănească” a fost făcută pentru a-i atrage atenția ”Prințesei Ochelarilor” (povestea integrală AICI)!

“Balta are, însă, pește”, potrivit proverbului. Iar un bărbat cu potențialul lui “Droopy” nu avea cum să rămână prea mult timp “burlac”. El spune că oficial e burlac, dar neoficial…. eh, asta e cu totul altă poveste! În prezent, ar avea o legătură amoroasă cu o brunetă senzuală, deși, oficial, cei doi o “ard” pe prietenie. Ceva-ceva însă este, potrivit surselor CANCAN.RO. Fum fără foc nu iese! Iar noi am aflat despre cine este vorba!

“Prințesa Ochelarilor” este istorie! Cu cine s-a combinat “Droopy”

Femeia care i-ar fi pus “magnet” lui “Droopy” este Bianca Dinu, bună prietenă cu Cristina Belciu, o cunoscută vloggeriță.

I-ar ocupa afaceristului toată atenția, în speranța că îi va distrage definitiv mintea de la “Prințesa Ochelarilor”. “Bunăciunea” care l-ar fi prins în mrejele ei pe “Droopy” a terminat Facultatea de Comunicare și Relații Publice – SNSPA, are 24 de ani și are un business cu articole vestimentare, alături de mama ei. Și, desigur, a fost invitată la ziua lui Droopy, de la Brasserie.

Întâlniri pe ascuns în zona băilor

La super-petrecerea organizată de “Droopy” cu ocazia zilei sale de naștere, cei doi nu s-au afișat împreună, însă, potrivit informațiilor CANCAN.RO și-au tot dat întâlnire, prin intermediul mesajelor, în zona băilor.

Tânăra a preferat compania amicelor, în special a Cristinei Belciu. Pentru moment, afaceristul și Bianca Dinu ar dori să păstreze relația departe de ochii curioșilor, conștienți că mediatizarea ar putea dăuna legăturii.

Totuși, ca întotdeauna, site-ul nostru urmează să vă țină la curent cu următoarele evenimente care vor apărea în viața celui mai recent cuplu din „lumea bună”.

“Nu mai vorbesc cu ea, avem zero comunicare”

Relația dintre “Droopy” și “Prințesa Ochelarilor” a fost “supusă” încercărilor la fiecare pas, fiind presărată cu mai multe împăcări și despărțiri. Recent, omul de afaceri avea să facă lumină în ceea ce privește relația lui cu moștenitoarea Opticris.

“Eu și Irina suntem despărțiți de mult timp, de prin august, anul trecut. Am încercat, într-adevăr, o împăcare, nu am reușit, nu s-a vrut și gata.

Nu mai am nicio treabă cu ea. Îmi văd de viața mea, viață care nu mai are nicio legătură cu ea. Și nu mai vorbesc cu fata asta, avem zero comunicare, pentru că nu mă interesează.

Eu îmi vad, acum, de viața mea. Am văzut că i s-a dat inelul de logodnă. Păi nu-i normal să i-l dea, că dacă se mărită femeia…

Eu nu sunt supărat, că, dacă nu mai ai treabă cu cineva, de ce să fii supărat?”, a mărturisit, recent, Ionuț Marinescu pentru CANCAN.RO.