CANCAN.RO are imaginile! Au venit împreună, au plecat separat! Gabi Bădălău a ieșit val-vârtej, iar Bianca...

Povestea de dragoste continuă! Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt azi despărțiți, mâne se pupă… Și tot așa. Azi se pupă. La restaurant au ieșit cei doi, însoțiți de o amică a Biancăi, pentru un prânz și-o vorbă dulce. Mediatizatul cuplu ”respiră”. E de bine. Mai mult de o oră au petrecut cei trei la Noma, în ”Nordului”, după care Bădălău a dispărut, brusc! Fetele au rămas țintuite la masă. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Gabi Bădălău avea să iasă primul. Cu portofelul în mână, semn că plătise consumația, fiul fostului ministru al Economiei este grăbit. Pasul mare pe care-l face îl ”aruncă” în câteva zeci de secunde în mașina-i parcată în apropiere. Bianca nu se arată. Ușa localului nu se deschide. Ce s-a întâmplat la masa unde cei trei se așezaseră pentru un prânz?

Au ajuns împreună, dar au plecat separat!

Se pare că Gabi Bădălău avea o întâlnire urgentă, astfel că nici măcar câteva minute în plus nu a mai putut sta lângă iubita lui, căreia cheful de a se întinde la vorbă îi venise. Mai ales că, până atunci, totul s-a derulat cum nu se poate mai bine. Dar datoria înainte de toate, așa că afaceristul a trebuit s-o lase pe Bianca în ”brațele” prietenei sale. ”Nu-i bai”, și-a spus diva, care avea să mai ”întârzie” în restaurant încă jumătate de oră.

Timpul s-a scurs și pentru ea. A părăsit localul grăbită, pentru că bolidul nu-i era la doi pași. A ajuns și l-a tras chiar în apropierea restaurantului, de unde amica a apărut și a urcat lângă fosta asistentă TV. Iar de acolo, Bianca Drăgușanu a ”călcat-o” spre casă, cu escală pentru pasagerul din dreapta.

Se mărită a treia oară Bianca Drăgușanu?

Bianca Drăgușanu avea să facă dezvăluiri privind relația cu Gabi Bădălău, la emisiunea lui Capatos. Despre căsătorie! „A fost lângă mine un an de zile și este în continuare. De ce să te legi la cap fără să te doară. De ce aș mai face lucrul ăsta (n.r. să se căsătorească) dacă eu sunt super bine așa, nu-mi lipsește nimic, am copil, am familie. Pentru petrecere, ok, fac, pentru rochie”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Întrebată cum ar putea Gabi Bădălău să o convingă să spună da, blondina a mărturisit: „Dacă o veni momentul, diamantul, inelul, îți dai seama că o să zic `da`. Dacă o să fiu convinsă că o să fie pentru totdeauna”.

