Când a început relația Oanei Radu cu Șerban, de fapt: ”Să nu se interpreteze că a fost amantul meu secret”

Oana Radu a susținut că a trăit un adevărat coșmar în căsnicia cu fostul ei soț, Cătălin Dobrescu. Totuși, artista a reușit să îl dea uitării și să se îndrăgostească din nou. Acum, ea formează un cuplu cu toboșarul din trupa sa, Șerban Balaban. Relația este cât se poate de serioasă pentru că bărbatul a cerut-o în căsătorie pe cântăreață la finalul anului trecut. Recent, vedeta a povestit cum a început totul între ea și actualul iubit.

Ținând cont că noul iubit al Oanei Radu face parte de mult timp din trupa ei, oamenii s-au întrebat când a început, de fapt, relația lor. Ei bine, artista a spus lucrurilor pe nume și a povestit detaliat cum au început ea și Șerban să formeze un cuplu.

După divorțul de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat. Artista are o relație cu toboșarul trupei sale, Șerban Balaban. Recent, vedeta a povestit cum a început idila dintre ei.

Celebra cântăreață a dorit să precizeze că relația cu Șerban a început la câteva luni după divorț. Atunci, Oana Radu i-a cerut ajutorul bărbatului cu diferite sarcini pe care, înainte, le îndeplinea fostul său soț. Așa au început să se apropie și, în cele din urmă, să se îndrăgostească.

„După ce eu și Cătălin ne-am separat și am hotărât că o luăm pe drumuri diferite, eu aveam nevoie de un bărbat în care să pot avea încredere, pentru că erau chestii de bărbat de făcut și eu nu le puteam face, spre exemplu managerierea trupei, a drumurilor, a concertelor și organizarea repetițiilor. Și așa fac un miliard de chestii și era foarte complicat.

Trebuia să fie cineva de care băieții să asculte, aveam nevoie de un lider și ușor, ușor ne-am apropiat, că inevitabil… Noi am discutat de la început că am nevoie de un ajutor în business-urile pe care le am și a fost super încântat să facă și altceva pe lângă muzică.

I-am propus un procent, dar nu m-a întrebat vreodată de banii ăia. Era mâna mea dreaptă. Să nu se interpreteze că Șerban a fost amantul meu secret, că nu e cazul de așa ceva. Relația noastră a început câteva luni după divorț”, a povestit Oana Radu ăn cadrul podcastului moderat de Bursucu.