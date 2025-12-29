Acasă » Știri » Când are loc Marea Finală „Casa iubirii” în 2026. Am aflat numele primei concurente care s-a calificat

Când are loc Marea Finală „Casa iubirii” în 2026. Am aflat numele primei concurente care s-a calificat

De: Irina Vlad 29/12/2025 | 15:23
Când are loc Marea Finală „Casa iubirii în 2026. Am aflat numele primei concurente care s-a calificat
Andreea Mantea a dezvăluit numele primei fete calificate în finala Casa iubirii/ sursă foto: social media

Marea finală de la Casa iubirii se apropie cu pași repezi de ziua cea mare! Suspansul a atins cote alarmante printre concurenții emisiunii, însă doar o fată și un băiat vor pleca acasă cu un cec în valoare de 100.000 de lei. Am aflat numele primei concurente care s-a calificat. 

În Gala de aseară, Andreea Mantea, gazda emisiunii de la Kanal D, a anunțat că în marea finală vor ajunge doar patru fete și patru băieți. De asemenea, aceasta a mai dezvăluit și numele primului concurent care intră în marea finală!

Când are loc Marea Finală „Casa iubirii” în 2026

Este vorba despre Veronica, prima concurentă care intră în marea finală. De asemenea, ea a fost desemnată favorita acestei săptămâni și câștigătoarea unui cec în valoare de 5.000 de lei.

„Iar acum a sosit momentul să aflăm împreună un lucru extrem de important – numele primului finalist. Numelui lui este… Veronica! Felicitări!”, a anunțat Andreea Mantea.

Veronica este prima concurentă din marea finală Casa iubirii/ sursă foto: social media

Marea finală a emisiunii Casa iubirii va putea fi urmărită duminică, 11 ianuarie 2026, de la 16:00 și de la 19:00, la Kanal D. Premiul emisiunii este cel mai mare de până acum. Marii câștigători ai competiției, o fată și un băiat, vor pleca acasă cu câte un cec de 100.000 de lei!

„Opt finaliști – patru fete și patru băieți – vor intra în Marea Finală! Ceilalți care vor fi prezenți încă în Casa iubirii vor participa și ei la Marea Finală, bineînțeles, dar nu ca finaliști, ci îi vor susține pe cei opt care se luptă pentru marele premiu”, a mai informat Andreea Mantea.

Veronica i-a cunoscut părinții lui Ahmed

Veronica și Ahmed formează unul dintre cuplurile veterane din emisiunea ”Casa iubirii”. Sărbătorile de iarnă au venit cu un suflu nou în relație, moment în care au avut parte de un date special, diferit de întâlnirile romantice cu care erau obișnuiți în Casa iubirii. Cei doi au mers în vizită la părinții lui Ahmed, vizită care s-a lăsat cu emoții intense și surprize din partea viitorilor socri mari. Bucuroși de oaspeți, Veronica a fost primită cu brațele deschise, în timp ce Ahmed s-a declarat copleșit de emoții și trăiri.

Mama lui Ahmed a fost cea care s-a bucurat cel mai mult de vizita Veronicăi. Aceasta a mărturisit că, atât timp cât fiul ei este fericit alături de partenera lui, ea își va iubi nora la fel ca pe fiica ei.

 „Mă bucur, cel mai important e să fie băiatul meu fericit! Asta e cel mai important. El tot timpul spune: ‘Seamănă cu tine’. Mie îmi place. O femeie trebuie să știe de toate. Vorbește frumos. Când vine noră acasă, eu nu spun ‘noră’, e fiica mea deja. E fata mea. Cum am băiat, am și o fată”, a spus mama lui Ahmed.

Veronica și Ahmed/ sursă foto: social media

Înainte de a ajunge la părinții lui, Ahmed i-a mărturisit Veronicăi faptul că cele mai mari emoții le are pentru tatăl lui, părintele pe care l-a caracterizat ca fiind cel mai exigent și pretențios.

„Să știi că tata e foarte pretențios când vine vorba de fata cu care vorbesc eu. Nu prea i-a plăcut de nimeni până acum. Sunt curios ce părere are despre tine. Să dăm cărțile pe față”, i-a spus Ahmed Veronicăi.

Spre surprinderea lui Ahmed, tatăl lui a avut numai cuvinte de apreciere la adresa Veronicăi: „Totul e ok. Nu mă uit dacă e mică sau mare. Ea are minte, vorbește frumos. Fata e ok, e frumos tot.”, a spus tatăl lui Ahmed.

Am aflat cu cine petrece Andreea Mantea sărbătorile: „Sunt recunoscătoare pentru că suntem împreună”

Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică de gura oamenilor”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să intervină poliția
Știri
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să…
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Știri
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal…
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
Gandul.ro
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport.ro
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
go4it.ro
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
Gandul.ro
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lidia Buble nu avea loc de Horia Brenciu?! După ani de așteptare, visul devine realitate
Lidia Buble nu avea loc de Horia Brenciu?! După ani de așteptare, visul devine realitate
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să ...
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să intervină poliția
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal ...
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai ...
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni de pe planetă
Test de inteligență | Care este umbra corectă a copacului din imagine?
Test de inteligență | Care este umbra corectă a copacului din imagine?
⁠Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru ...
⁠Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru prețul piperat al cazării pe 3 nopți
Vezi toate știrile
×