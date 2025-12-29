Când are loc Marea Finală „Casa iubirii” în 2026. Am aflat numele primei concurente care s-a calificat

Marea finală de la Casa iubirii se apropie cu pași repezi de ziua cea mare! Suspansul a atins cote alarmante printre concurenții emisiunii, însă doar o fată și un băiat vor pleca acasă cu un cec în valoare de 100.000 de lei. Am aflat numele primei concurente care s-a calificat.

În Gala de aseară, Andreea Mantea, gazda emisiunii de la Kanal D, a anunțat că în marea finală vor ajunge doar patru fete și patru băieți. De asemenea, aceasta a mai dezvăluit și numele primului concurent care intră în marea finală!

Când are loc Marea Finală „Casa iubirii” în 2026

Este vorba despre Veronica, prima concurentă care intră în marea finală. De asemenea, ea a fost desemnată favorita acestei săptămâni și câștigătoarea unui cec în valoare de 5.000 de lei.

„Iar acum a sosit momentul să aflăm împreună un lucru extrem de important – numele primului finalist. Numelui lui este… Veronica! Felicitări!”, a anunțat Andreea Mantea.

Marea finală a emisiunii Casa iubirii va putea fi urmărită duminică, 11 ianuarie 2026, de la 16:00 și de la 19:00, la Kanal D. Premiul emisiunii este cel mai mare de până acum. Marii câștigători ai competiției, o fată și un băiat, vor pleca acasă cu câte un cec de 100.000 de lei!

„Opt finaliști – patru fete și patru băieți – vor intra în Marea Finală! Ceilalți care vor fi prezenți încă în Casa iubirii vor participa și ei la Marea Finală, bineînțeles, dar nu ca finaliști, ci îi vor susține pe cei opt care se luptă pentru marele premiu”, a mai informat Andreea Mantea.

Veronica i-a cunoscut părinții lui Ahmed

Veronica și Ahmed formează unul dintre cuplurile veterane din emisiunea ”Casa iubirii”. Sărbătorile de iarnă au venit cu un suflu nou în relație, moment în care au avut parte de un date special, diferit de întâlnirile romantice cu care erau obișnuiți în Casa iubirii. Cei doi au mers în vizită la părinții lui Ahmed, vizită care s-a lăsat cu emoții intense și surprize din partea viitorilor socri mari. Bucuroși de oaspeți, Veronica a fost primită cu brațele deschise, în timp ce Ahmed s-a declarat copleșit de emoții și trăiri.

Mama lui Ahmed a fost cea care s-a bucurat cel mai mult de vizita Veronicăi. Aceasta a mărturisit că, atât timp cât fiul ei este fericit alături de partenera lui, ea își va iubi nora la fel ca pe fiica ei.

„Mă bucur, cel mai important e să fie băiatul meu fericit! Asta e cel mai important. El tot timpul spune: ‘Seamănă cu tine’. Mie îmi place. O femeie trebuie să știe de toate. Vorbește frumos. Când vine noră acasă, eu nu spun ‘noră’, e fiica mea deja. E fata mea. Cum am băiat, am și o fată”, a spus mama lui Ahmed.

Înainte de a ajunge la părinții lui, Ahmed i-a mărturisit Veronicăi faptul că cele mai mari emoții le are pentru tatăl lui, părintele pe care l-a caracterizat ca fiind cel mai exigent și pretențios.

„Să știi că tata e foarte pretențios când vine vorba de fata cu care vorbesc eu. Nu prea i-a plăcut de nimeni până acum. Sunt curios ce părere are despre tine. Să dăm cărțile pe față”, i-a spus Ahmed Veronicăi.

Spre surprinderea lui Ahmed, tatăl lui a avut numai cuvinte de apreciere la adresa Veronicăi: „Totul e ok. Nu mă uit dacă e mică sau mare. Ea are minte, vorbește frumos. Fata e ok, e frumos tot.”, a spus tatăl lui Ahmed.

Am aflat cu cine petrece Andreea Mantea sărbătorile: „Sunt recunoscătoare pentru că suntem împreună”

Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică de gura oamenilor”