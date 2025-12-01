Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică de gura oamenilor”

Bucurie mare printre fanii emisiunii Casa Iubirii. Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri formate în cadrul show-ului a trecut la pasul următor. A cerut-o în căsătorie, iar ea a spus un mare „DA”. Fanii au fost în extaz când au aflat veștile.

Doi dintre foștii concurenți ai emisiunii Casa Iubirii au decis să își ducă relația la nivelul următor. Este vorba despre Ionuț Stoica și Larisa Burean. Ei au făcut parte din primul sezon al emisiunii și chiar dacă nu au părăsit show-ul împreună, ulterior și-au regăsit drumul unul spre altul.

Ionuț și Larisa formează acum un cuplu fericit și au decis că este momentul să facă și pasul cel mare. Așa că Ionuț nu a pierdut vremea, a cumpărat inelul, a pregătit totul, iar mai apoi a cerut-o în căsătorie. Momentul a fost unul special și a avut loc la altitudine, în avion.

Totul s-a întâmplat în timp ce se îndreptau spre Napoli, acolo unde și-au petrecut vacanța. În toiul zborului, Ionuț i-a făcut o surpriză uriașă iubitei sale și a cerut-o în căsătorie, în fața tuturor pasagerilor. Larisa Burean a fost copleșită de emoții și printre lacrimi a spus un mare „DA”.

„Ne-au făcut rău anumiți oameni de pe lângă noi”

Deși acum sunt cât se poate de fericiți împreună și urmează să facă nunta, relația dintre Ionuț și Larisa a fost una cu suișuri și coborâșuri. S-au cunoscut la Casa Iubirii, au format un cuplu, însă iubirea lor a fost pusă la încercare.

Pentru o lungă perioadă cei doi au fost despărțiți, însă până la urmă au decis să își mai dea o nouă șansă, iar acum pare că totul funcționează cât se poate de bine între ei.

„O să existe mereu ceva între mine și Larisa. Acum avem o relație foarte ok. Eu și Larisa eram prea stresați când eram într-o relație, apoi când ne-am despărțit, ne-am liniștit amândoi. Ulterior, am luat o pauză din a mai vorbi, am încercat să stăm la distanță, am stat. Când s-au liniștit apele, a fost o conjunctură și am vorbit, am discutat lucrurile spuse la nervi. Ne-am dat seama că nu avem de ce să stăm să nu vorbim. Ne-a fost frică de gura oamenilor, nu am vrut să facem caz din relația noastră. Eu nu vreau să mă ridic pe despărțirea noastră. Primele zile după despărțire a fost greu, dar nouă ne-au făcut rău anumiți oameni de pe lângă noi. Mi-au fost aduse acuzații că am înșelat-o pe Larisa, că m-am folosit de imaginea ei la podcast. Nu e cazul. Acum suntem super ok”, spunea Ionuț în urmă cu ceva timp.

