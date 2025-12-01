Acasă » Știri » Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică de gura oamenilor”

Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică de gura oamenilor”

De: Alina Drăgan 01/12/2025 | 21:56
Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică de gura oamenilor”
A cerut-o în căsătorie /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Bucurie mare printre fanii emisiunii Casa Iubirii. Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri formate în cadrul show-ului a trecut la pasul următor. A cerut-o în căsătorie, iar ea a spus un mare „DA”. Fanii au fost în extaz când au aflat veștile.

Doi dintre foștii concurenți ai emisiunii Casa Iubirii au decis să își ducă relația la nivelul următor. Este vorba despre Ionuț Stoica și Larisa Burean. Ei au făcut parte din primul sezon al emisiunii și chiar dacă nu au părăsit show-ul împreună, ulterior și-au regăsit drumul unul spre altul.

Ionuț și Larisa formează acum un cuplu fericit și au decis că este momentul să facă și pasul cel mare. Așa că Ionuț nu a pierdut vremea, a cumpărat inelul, a pregătit totul, iar mai apoi a cerut-o în căsătorie. Momentul a fost unul special și a avut loc la altitudine, în avion.

Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme
Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Totul s-a întâmplat în timp ce se îndreptau spre Napoli, acolo unde și-au petrecut vacanța. În toiul zborului, Ionuț i-a făcut o surpriză uriașă iubitei sale și a cerut-o în căsătorie, în fața tuturor pasagerilor. Larisa Burean a fost copleșită de emoții și printre lacrimi a spus un mare „DA”.

Ionuț a cerut-o în căsătorie pe Larisa /Foto: Captură video

„Ne-au făcut rău anumiți oameni de pe lângă noi”

Deși acum sunt cât se poate de fericiți împreună și urmează să facă nunta, relația dintre Ionuț și Larisa a fost una cu suișuri și coborâșuri. S-au cunoscut la Casa Iubirii, au format un cuplu, însă iubirea lor a fost pusă la încercare.

Pentru o lungă perioadă cei doi au fost despărțiți, însă până la urmă au decis să își mai dea o nouă șansă, iar acum pare că totul funcționează cât se poate de bine între ei.

„O să existe mereu ceva între mine și Larisa. Acum avem o relație foarte ok. Eu și Larisa eram prea stresați când eram într-o relație, apoi când ne-am despărțit, ne-am liniștit amândoi. Ulterior, am luat o pauză din a mai vorbi, am încercat să stăm la distanță, am stat. Când s-au liniștit apele, a fost o conjunctură și am vorbit, am discutat lucrurile spuse la nervi. Ne-am dat seama că nu avem de ce să stăm să nu vorbim.

Ne-a fost frică de gura oamenilor, nu am vrut să facem caz din relația noastră. Eu nu vreau să mă ridic pe despărțirea noastră. Primele zile după despărțire a fost greu, dar nouă ne-au făcut rău anumiți oameni de pe lângă noi. Mi-au fost aduse acuzații că am înșelat-o pe Larisa, că m-am folosit de imaginea ei la podcast. Nu e cazul. Acum suntem super ok”, spunea Ionuț în urmă cu ceva timp.

Cine este Lia, concurenta de la Casa iubirii? Cu ce se ocupă tânăra din Chișinău

În familia lui Radu Vâlcan e ordine și disciplină! Nu există negocieri cu Adela Popescu!

Tags:
Iți recomandăm
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost cuplată cu un DJ celebru
Știri
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost…
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Știri
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi pieptul de pui
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi...
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie s-a transformat rapid într-o poveste urâtă
Gandul.ro
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă de Ziua Națională. Ce scria în bileţelul lăsat pe parbriz
Adevarul
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat
Mediafax
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce...
Parteneri
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Click.ro
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie s-a transformat rapid într-o poveste urâtă
Gandul.ro
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost ...
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost cuplată cu un DJ celebru
O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce ...
O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce greșeală a făcut
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Ultimul mesaj trimis de Georgiana, românca de 26 de ani moartă după ce a fost găsită inconștientă ...
Ultimul mesaj trimis de Georgiana, românca de 26 de ani moartă după ce a fost găsită inconștientă într-un canal
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin ...
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin 13 săptămâni infernale”. Povestea i-a atras atenția și lui Elon Musk
Vezi toate știrile
×