Ex-vedetele Kanal D, luate la ochi! Burtica suspectă i-a pus pe gânduri pe fani. Este sau nu însărcinată?

Alexandrina, iubita lui Andrei, a atras atenția fanilor după ce a apărut cu o burtică suspectă, stârnind numeroase speculații, inclusiv că ar fi însărcinată. Fosta concurentă de la Casa Iubirii a decis să clarifice situația și a explicat ce s-a întâmplat cu adevărat.

După ce mai mulți urmăritori au observat o schimbare subtilă în zona abdomenului și au presupus că ar putea fi însărcinată, Alexandrina a decis să clarifice situația și fost sinceră cu urmăritorii săi. Alexandrina, iubita lui Andrei a negat că ar fi gravidă și a explicat că modificările vizibile în corpul ei sunt de fapt legate de alte motive.

Tânăra a precizat că aproape toată lumea i-a pus aceeași întrebare, dar că adevărul este mult mai simplu: pantalonii pe care îi poartă sunt cu o mărime mai mare, iar stilul ei de viață a contribuit, de asemenea, la apariția unei ușoare „burtici”. Fosta concurentă de la Casa Iubirii a explicat că, în ultima perioadă, programul ei a fost haotic și nu a reușit să respecte o alimentație echilibrată, ceea ce a afectat temporar silueta.

„Nu sunt însărcinată. Toată lumea spune că sunt însărcinată. Nu sunt însărcinată. E datorită faptului că pantalonii sunt cu o mărime mai mare și așa sunt eu. Nu sunt, credeți-mă că nu sunt.

Așa pare. Am dus o perioadă foarte haotică cu alimentația. Iar eu, dacă nu am grijă riguros la felul în care mă alimentez, practic mă balonez și am așa o burtică mică. Cred că fetele știu despre ce vorbesc. Și da, o să prezint apartamentul într-un videoclip după ce vom încerca să-l amenajăm cât de cât.”, a spus Alexandrina, într- un live pe TikTok.

Nici Andrei nu a oferit mai multe detalii despre posibila sarcină și a preferat aă fie ironic când Alexandrina a povestit: „Dar mai știi?”, a fost replica lui.

