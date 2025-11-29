Acasă » Știri » Cine este Lia, concurenta de la Casa iubirii? Cu ce se ocupă tânăra din Chișinău

Cine este Lia, concurenta de la Casa iubirii? Cu ce se ocupă tânăra din Chișinău

De: Irina Vlad 29/11/2025 | 17:41
Cine este Lia, concurenta de la Casa iubirii? Cu ce se ocupă tânăra din Chișinău
Lia, tânăra de 24 de ani care a făcut prăpăd în Casa iubirii/ sursă foto: social media
Lia a intrat în Casa iubirii (sezonul 4) la începutulm lunii aprilie. Încă de la început a făcut furori în rândul băieților din casă, dar și printre cei din fața micilor ecrane. Dornică să își caute jumătate, tânăra de 24 de ani a stârnit numeroase controverse, reacții neașteptate și tensiuni aprige în casa fetelor.

Originară din Chișinău, Lia s-a mutat de ceva ani în Petroșani, unde este studentă în ultimul an la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică. Participarea sa în Casa iubirii a venit într-un moment al vieții sale în care a simțit nevoia să își testeze propriile limite și să descopere adevărata dragoste.

„Am veпit aici, la Casa iυbirii, să-mi găsesc dragostea și peпtrυ a-mi face o relație serioasă” a spυs ea câпd a iпtrat îп emisiυпea de la Kaпal D.

Cine este Lia, concurenta de la Casa iubirii

Se caracterizează ca fiind o fire deschisă, curioasă și dornică să experimenteze tot felul de situații inedite. În paralel cu studiile, Lia este pasionată de modeling, domeniu care i-a adus deja un premiu internațional. În ianuari 2025 a participat la concursul de frumusețe Miss Europe, unde a câștigat premiul Miss Catwalk, de care este tare mândră.

Lia de la Casa iubirii/ sursă foto: social media

În prezent, Lia formează un cuplu cu Filip, după ce a terminat-o cu Robert. Relația lor a fost oficializată la începutul lunii noiembrie, odată cu primul lor sărut. Flacăra pasiunii s-a aprins rapid între cei doi, iar la scurt timp de la prima apropiere au apărut și primele certuri.

 

×