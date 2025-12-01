În familia lui Radu Vâlcan e ordine și disciplină! Nu există negocieri cu Adela Popescu!

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai trainice cupluri din showbiz. Se susțin în carieră, iar prioritară pentru ei rămâne familia. Deși s-a retras de pe micul ecran și și-a prelungit pauza, fosta vedetă TV acceptă proiecte punctuale, care îi lasă timp pentru copii și soț. Prezentatorul emisiunii “Insula iubirii” a dezvăluit, pentru CANCAN.RO ce planuri au de sărbători, a dat din casă și despre noul sezon al reality-show-ului pe care îl va filma în Thailanda și ne-a spus de ce nu e tentat sub nicio formă de a fi la cârma formatului Survivor.

După ce a jucat ani buni în serialele de la Acasă TV, sub bagheta Ruxandrei Ion și s-a îndrăgostit apoi de Adela Popescu, Radu Vâlcan s-a liniștit. Nu își mai dorește un ritm infernal pe platourile de filmare și foarte puțin timp liber pentru viața personală.

Radu Vâlcan: “Sărbătorile le vom face în avans acasă, cu toată familia”

Din contră, de când a bătut palma cu Antena 1 pentru “Insula iubirii”, balanța înclină mai mult spre timp liber pentru familie. Și asta pentru că două luni pe an este „exilat” în Thailanda pentru proiectul de la Antena 1, iar îl ultimii ani, spre finalul filmărilor, Adela și-a făcut obiceiul de a veni acolo la cererea lui. Dar până la expediția de anul viitor, Radu Vâlcan se bucură de relaxare și de familia lui numeroasă. Are în plan o vacanță, însă momentan plecarea este la mâna soției.

“Sărbătorile le vom face în avans acasă, cu toții, cu toată familia. Apoi, cu siguranță, vom pleca undeva. În funcție de… Adela are câteva proiecte acum în desfășurare. După ce termină aceste proiecte, vom pleca, cu siguranță”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Radu Vâlcan.

Înainte de a accepta un proiect, Adela și Radu se sfătuiesc împreună și pun în balanță pe lângă oferta financiară și timpul pe care îl petrec departe de copii.

De 9 ani, de când Radu Vâlcan prezintă Insula Iubirii la Antena 1, lucrurile sunt clare. Copiii rămân în grija Adelei, iar atunci când ea este convocată de soț în Thailanda, puștii rămân câteva zile cu bunicii și cu bona.

Radu Vâlcan: “Consider că sunt alții mai potriviți decât mine”

Prezentatorul TV ne-a oferit și câteva detalii de culise despre noul sezon al reality-show-ului „Insula Iubirii”. De pildă, soțul Adelei Popescu nu se implică în procesul de recrutare al concurenților și nu are curiozitatea de a-i cunoaște înainte de debutul filmărilor.

“Abia aștept. Având în vedere că este sezonul cu numărul 10, sigur va fi de 10+. Nu că sezoanele anterioare n-au fost, dar va fi ceva absolut superb. Sunt convins, pentru că știu ce echipă am lângă mine. Și toate premisele sunt excelente. Special nu o fac (n.r nu se implică în procesul de casting), pentru că prefer să-i văd acolo pe concurenți, pentru că e mult mai ok și pentru ei și pentru mine până la urmă”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Radu Vâlcan.

Chiar dacă în ograda Antenei 1 a mai apărut un nou reality-show și ne referim la Survivor, ale cărui filmări sunt programate să înceapă după 20 decembrie, urmând să intre pe post la anul, Radu Vâlcan nu este interesat de o altă colaborare.

“Nu, în niciun caz. Consider că sunt alții mai potriviți decât mine”, a precizat el. În cărți pentru postul de prezentator al formatului „Survivor” se pare că ar fi Mihai Morar și Răzvan Fodor.

