Acasă » Exclusiv » În familia lui Radu Vâlcan e ordine și disciplină! Nu există negocieri cu Adela Popescu!

În familia lui Radu Vâlcan e ordine și disciplină! Nu există negocieri cu Adela Popescu!

De: Andreea Archip 01/12/2025 | 19:12
În familia lui Radu Vâlcan e ordine și disciplină! Nu există negocieri cu Adela Popescu!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai trainice cupluri din showbiz. Se susțin în carieră, iar prioritară pentru ei rămâne familia. Deși s-a retras de pe micul ecran și și-a prelungit pauza, fosta vedetă TV acceptă proiecte punctuale, care îi lasă timp pentru copii și soț. Prezentatorul emisiunii “Insula iubirii” a dezvăluit, pentru CANCAN.RO ce planuri au de sărbători, a dat din casă și despre noul sezon al reality-show-ului pe care îl va filma în Thailanda și ne-a spus de ce nu e tentat sub nicio formă de a fi la cârma formatului Survivor.

După ce a jucat ani buni în serialele de la Acasă TV, sub bagheta Ruxandrei Ion și s-a îndrăgostit apoi de Adela Popescu, Radu Vâlcan s-a liniștit. Nu își mai dorește un ritm infernal pe platourile de filmare și foarte puțin timp liber pentru viața personală.

Horoscop 2 decembrie 2025. PEȘTII caută răspunsuri pentru problemele de familie
Horoscop 2 decembrie 2025. PEȘTII caută răspunsuri pentru problemele de familie
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Radu Vâlcan: “Sărbătorile le vom face în avans acasă, cu toată familia

Din contră, de când a bătut palma cu Antena 1 pentru “Insula iubirii”, balanța înclină mai mult spre timp liber pentru familie. Și asta pentru că două luni pe an este „exilat” în Thailanda pentru proiectul de la Antena 1, iar îl ultimii ani, spre finalul filmărilor, Adela și-a făcut obiceiul de a veni acolo la cererea lui. Dar până la expediția de anul viitor, Radu Vâlcan se bucură de relaxare și de familia lui numeroasă. Are în plan o vacanță, însă momentan plecarea este la mâna soției.

“Sărbătorile le vom face în avans acasă, cu toții, cu toată familia. Apoi, cu siguranță, vom pleca undeva. În funcție de… Adela are câteva proiecte acum în desfășurare. După ce termină aceste proiecte, vom pleca, cu siguranță”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Radu Vâlcan.

Înainte de a accepta un proiect, Adela și Radu se sfătuiesc împreună și pun în balanță pe lângă oferta financiară și timpul pe care îl petrec departe de copii.

Radu Vâlcan și Adela Popescu fac sărbătorile în avans, după care vor pleca în vacanță

De 9 ani, de când Radu Vâlcan prezintă Insula Iubirii la Antena 1, lucrurile sunt clare. Copiii rămân în grija Adelei, iar atunci când ea este convocată de soț în Thailanda, puștii rămân câteva zile cu bunicii și cu bona.

 Radu Vâlcan: “Consider că sunt alții mai potriviți decât mine

Prezentatorul TV ne-a oferit și câteva detalii de culise despre noul sezon al reality-show-ului „Insula Iubirii”. De pildă, soțul Adelei Popescu nu se implică în procesul de recrutare al concurenților și nu are curiozitatea de a-i cunoaște înainte de debutul filmărilor.

“Abia aștept. Având în vedere că este sezonul cu numărul 10, sigur va fi de 10+. Nu că sezoanele anterioare n-au fost, dar va fi ceva absolut superb. Sunt convins, pentru că știu ce echipă am lângă mine. Și toate premisele sunt excelente. Special nu o fac (n.r nu se implică în procesul de casting), pentru că prefer să-i văd acolo pe concurenți, pentru că e mult mai ok și pentru ei și pentru mine până la urmă”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Radu Vâlcan.

Chiar dacă în ograda Antenei 1 a mai apărut un nou reality-show și ne referim la Survivor, ale cărui filmări sunt programate să înceapă după 20 decembrie, urmând să intre pe post la anul, Radu Vâlcan nu este interesat de o altă colaborare.

“Nu, în niciun caz. Consider că sunt alții mai potriviți decât mine”, a precizat el. În cărți pentru postul de prezentator al formatului „Survivor” se pare că ar fi Mihai Morar și Răzvan Fodor.

Foto: Instagram

NU RATA: Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături

CITEȘTE ȘI: Restricția pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan le-au impus-o copiilor: „Problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Exclusiv
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie…
Exclusiv
Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie…
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe celebre. Linia va fi inaugurată în 2026
Mediafax
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe...
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă de probleme financiare
Gandul.ro
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă de Ziua Națională. Ce scria în bileţelul lăsat pe parbriz
Adevarul
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a urcat pe primul loc
Mediafax
Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a...
Parteneri
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Click.ro
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă de probleme financiare
Gandul.ro
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin ...
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin 13 săptămâni infernale”. Povestea i-a atras atenția și lui Elon Musk
Horoscop 2 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
Horoscop 2 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
Cele 2 zodii răsfățate de Univers în Postul Crăciunului. Întorc banii cu lopata și renasc din ...
Cele 2 zodii răsfățate de Univers în Postul Crăciunului. Întorc banii cu lopata și renasc din propria cenușă!
Matei Păun, prietenul controversat al lui Nicușor Dan, și-a făcut apariția la Palatul Cotroceni ...
Matei Păun, prietenul controversat al lui Nicușor Dan, și-a făcut apariția la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României
Vlăduț, un tânăr de doar 18 ani din Satu Mare, a fost găsit mort în casă. Ce a făcut cu două ...
Vlăduț, un tânăr de doar 18 ani din Satu Mare, a fost găsit mort în casă. Ce a făcut cu două zile înainte de tragedie
Vezi toate știrile
×