Când nu se fac nunți în 2026. Zilele în care nu se fac slujbele religioase

Dacă visezi la o nuntă de poveste în acest an, înainte de a stabili locul în care va avea loc, cum va arăta decorul și ce rochie vei îmbrăca, ai grija ce dată alegi. Cununiile religioase nu se oficiază în perioadele de post, în zilele cu sărbători mari și în perioadele de reculegere spirituală.

În tradiția ortodoxă, cununia religioasă nu este privită doar ca un eveniment social sau festiv, ci ca o taină, un act profund spiritual, care presupune rugăciune, binecuvântare și o stare de reculegere și echilibru interior. Cununia civilă la primărie poate fi programată practic în orice zi din an, în funcție de programul de la primărie și de depunerea documentelor. Iată care sunt perioadele în care nu poți organiza un eveniment de acest gen!

1 – 2 februarie (Întâmpinarea Domnului);

15 – 21 februarie (săptămâna lăsatului sec de carne);

22 februarie – 12 aprilie (Postul Sfintelor Paști);

13 – 19 aprilie (Săptămâna Luminată);

21 mai (Înălțarea Domnului);

31 mai – 1 iunie (Rusaliile);

8 – 28 iunie (Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel);

1 – 15 august (Postul Adormirii Maicii Domnului);

29 august (Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul);

8 septembrie (Nașterea Maicii Domnului);

14 septembrie (Înălţarea Sf. Cruci);

14 noiembrie – 24 decembrie (Postul Nașterii Domnului);

25 decembrie – 6 ianuarie (perioada de la Crăciun până la Bobotează).

Cum trebuie să arate o nuntă în 2006, de la aranajamentul floral, la rochie și păr

Povești de iubire spuse cu ajutorul aranjamentelor florale suave sau îndrăznețe, în cromatică alb-verde, cu accente metalice sau cu mixuri de crengi, fructe și legume, mese cu forme atipice, construcții florale suspendate sau instalații de apă curgătoare create special pentru un eveniment, cornere foto cu inspirații din filme sau aranjamente uimitoare în tema nunții în toate colțurile locației sunt doar câteva trenduri care anunță un 2026 plin de memorabilitate din punctul de vedere al florilor, accesoriilor, buchetelor și decorurilor de nuntă, din perspectiva lui Nicu Bocancea, unul dintre cei mai cunoscuți floriști român.

Cum alegem rochia de mireasă

În 2026, o rochie de mireasă trebuie să fie construită special pentru cea care o poartă. Must-have pentru miresele din 2026: un corset bine construit, adaptat corpului, materiale de calitate, cu cădere naturală, posibilitatea de transformare a rochiei (zi / seară), dacă nu vrem să avem 2 sau chiar 3 rochii, crede Andreea Veneciuc, fashion designer. Rochia perfectă de mireasă este cea care nu eclipsează mireasa, ci o pune în valoare.

Coafurile cu aspect ultra-glossy și sclipiri ca de oglindă, cocurile sculpturale soft, coafurile cu valuri naturale Hollywood modern sau cele retro, împletiturile texturate, bobul modern de mireasă, accesoriile de tip funde XXL, flori 3D sau cu perle și detalii metalice sunt printre HIT-urile trendurilor pentru coafurile mireselor anului 2026, în viziunea hair-stylist-ului Adrian Perjovschi.

În 2026, coafurile de mireasă pun accent pe „eleganța relaxată” și pe sănătatea vizibilă a părului, conform hair-stylistului. Tendințele se îndepărtează de look-urile rigide, supra-finisate cu fixativ, în favoarea unor stiluri care permit mișcare naturală și strălucire intensă. Elementul vedetă al anului este „Liquid Shine” (Strălucirea de Oglindă): Indiferent de stilul ales (coc, coadă sau păr desprins), părul trebuie să aibă un finisaj ultra-glossy.

Cocuri Sculpturale „Soft”

Spre deosebire de cocurile clasice foarte strânse, în 2026 se poartă formele fluide. Accentul cade pe volumul strategic în jurul creștetului și pe șuvițe care încadrează chipul cu finețe. Oferă un aspect regal, dar modern, și devin baza perfectă pentru prinderea voalului. Variație: Cocul francez reinterpretat, cu un finisaj mai aerisit.

Coada de Cal

Coada de cal nu mai este considerată o coafură casual. În 2026, aceasta se poartă la baza gâtului, cu o cărare pe mijloc sau laterală foarte precisă sau texturată – cu valuri lejere pe lungime și baza acoperită elegant de o șuviță de păr.

Valuri de „Hollywood” moderne

Celebrele bucle de tip Hollywood primesc un update în 2026. Ele sunt acum mai „aerisite” și mai puțin uniforme. Părul arată mătăsos și lucios, dar valurile sunt periate astfel încât să pară naturale, nu ca un set de bucle identice. Acest stil funcționează de minune cu accesorii precum agrafele statement cu perle pe o singură parte.

Bouncy Blowout (Volum Retro anii ’90)

Inspirată de supermodelele anilor ’90, această coafură revine în forță pentru miresele care vor să aibă părul desprins.

Împletiturile, alegerea ideală pentru ziua nunții

Împletiturile devin mai sofisticate și mai puțin rustice. În 2026, vedem micro-împletituri inserate subtil în coafurile pe jumătate prinse și împletituri de tip „coadă de pește” care se termină într-un coc lejer la baza gâtului.

De ce poți alege coafura bob

Dacă ai părul scurt, 2026 este anul tău. Miresele nu mai apelează neapărat la extensii, ci pun în valoare tăieturi precum bob-ul franțuzesc sau bob-ul gradat, coafat ori ultra-drept (liquid hair), ori cu o textură ușor „zburlită” pentru un look șic și nonșalant. Volum maxim la rădăcină și vârfuri întoarse discret, oferind o alură de „sănătate și vitalitate”.

Accesoriile vedetă în 2026

• Funde supradimensionate XXL: Din organza sau satin, care înlocuiesc uneori voalul.

• Perle și detalii metalice: Perle de dimensiuni diferite „presărate” aparent aleatoriu prin păr sau fixate pe șuvițe ultra-subțiri care încadrează fața. Pot fi și inserate direct în împletituri sau sub formă de diademe minimaliste.

• Flori naturale 3D: Aplicații care imită textura rochiilor de mireasă în vogă anul acesta.

Construcția coafurii de mireasă pornește de la un păr cu un aspect cât mai sănătos, așadar se recomandă o serie de tratamente înainte de eveniment pentru a oferi părului efectul de luciu de sticlă. Orice coafură reușită în 2026 pornește de la trei elemente de bază care dictează „direcția de construcție”: decolteul și spatele rochiei, analiza trăsăturilor (Morfologia) și punctul de prindere al voalului.

În loc să fie ascunse sau lipite rigid, firele scurte de păr de la frunte și tâmple sunt acum stilizate intenționat. Adaugă o notă de prospețime și tinerețe, „îndulcind” trăsăturile, mai ales la coafurile strânse.

Cea mai mare provocare în acest an este ca, la final, coafura să arate de parcă s-a așezat singură așa, deși în spate există o muncă de 1-2 ore. Secretul constă în folosirea unor fixative de tip „dry texture” care lasă părul moale la atingere, dar stabil ca formă.

În 2026, conceptul de „must-have” în coafura de mireasă nu se rezumă doar la un anumit model, ci la o anumită textură și atitudine. Cuvântul de ordine este „Luxe-Realism” – o coafură care arată scumpă și studiată, dar care păstrează o doză de naturalețe și libertate de mișcare. Părul trebuie să reflecte lumina în fotografii ca și cum ar fi hidratat din interior, evitând aspectul mat lăsat de fixativele clasice.

