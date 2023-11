Horia Tecău trage speranțe că Simona Halep va avea un final frumos de carieră, fiind optimist că românca va reveni pe teren într-un an. Fostul tenismen speră ca românca să nu-și fi pierdut plăcerea de a juca, în condițiile în care nu mai apărut într-un meci oficial din 29 august 2022.

Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată patru ani din circuitul WTA. Ex-liderul WTA a făcut apel la TAS și speră că pedeapsa îi va fi redusă. Este semn că românca nu are de gând să pună punct carierei.

Horia Tecău are credința că Simona Halep va reveni pe teren în aproximativ un an și că va avea o ieșire așa cum merită din tenis.

„Îmi doresc să revină cât mai repede și să mai joace tenis, să aibă un final de carieră într-o stare bună, o ieșire frumoasă din tenis. Acum, se pare că cel mai bun scenariu ar fi să revină într-un an. Mi-ar plăcea să aibă bucuria de a mai juca.

Nu mai are nimic să demonstreze nimănui. Ea deja ne-a bucurat, ne-a motivat, ne-a inspirat, sunt generații care joacă acum datorită ei. Să joace pentru ea și pentru starea ei, să îi fie bine” a declarat Horia Tecău.

Când revine Simona Halep pe teren. „Are o capacitate fantastică”

De trei ori campion de Grand Slam la dublu, Horia Tecău este convins că Simona Halep nu și-a pierdut plăcerea de a juca tenis, lucru care o va ajuta enorm când va reveni pe teren.

„La cum joacă și la cum am simțit-o, la potențialul ei de pe teren, în care am încredere și acum. Și mâine dacă revine, ea are o capacitate fantastică de a se mișca, de a lovi mingea, de a memora execuții foarte repede„, a completat Horia Tecău, potrivit sport.ro.

Patrick Mouratoglou: „Sunt încrezător pentru viitorul ei”

La rândul lui, Patrick Mouratoglou este încrezător că Simona Halep va obține la TAS reducerea pedepsei pe care a primit-o în primă fază.

„Sunt încrezător pentru viitorul Simonei Halep, după apelul făcut la TAS, deoarece e un tribunal independent. Am putut stabili de unde a venit contaminarea. Deci noi i-am propus să ia colegenul și l-am cumărat de la o companie.

Am făcut toate testele posibile pentru a stabili că vorbim despre o contaminare. Sunt foarte încrezător că tribunalul independent va constata că Simona nu s-a dopat niciodată, că este o victimă și trebuie să revină pe teren și să joace cât de repede posibil.

Mi s-au deschis ochii și am realizat că orice sportiv se poate contamina mâine, pentru că, aparent, acest lucru se întâmplă tot mai des. Suplimentele ar trebui să fie curate, dar se întâmplă să fie contaminate. Vorbim despre cantități extrem de mici. Nu au niciun efect, dar se întâmplă să le ai în organism și să fii pozitiv la un test anti-doping. Asta e teribil, pentru că ești complet inocent, reputația ta e afectată!”, a transmis Patrick Mouratoglou într-un video postat pe contul său de Instagram.