Când se deschide Târgul de Crăciun de la Craiova. Va avea patru zone cu teme diferite

Cea mai așteptată perioadă din an se apropie, iar oamenii sunt nerăbdători să bea vin fiert la târgul de Crăciun și să se bucure de distracțiile oferite de acesta. Printre cele mai reușite se numără cel de la Craiova care își va deschide porțile pe data de 14 noiembrie 2025. Află mai multe detalii în articol!

Ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova se va desfășura în perioada 14 noiembrie 2025- 4 ianuarie 2026 și promite deja să fie una dintre cele mai reușite.

Craiova se pregătește să fie în topul târgurilor de Crăciun din acest an. Acesta va fi inspirat din povestea „Spărgătorul de Nuci” și va reprezenta un adevărat tărâm de basm ce va fi împărțit în patru zone, fiecare decorată după o anumită temă.

Cum va arăta Târgul de Crăciun de la Craiova

Personajele și decorurile celebrei povești vor fi readuse la viață în cadrul acestui târg organizat în Piața Mihai Viteazu. Locul se va transforma într-o scenă de balet clasic, iar românii vor putea admira soldăței de plumb, șoareci uriași și o balerină spectaculoasă. Pentru a amplifica spiritul Crăciunului, vor fi folosite luminițe feerice, muzică de sezon și decoruri uimitoare.

După cum vă spuneam, târgul de Crăciun de la Craiova va fi împărțit în 4 zone, fiecare având o tematică specifică:

Satul lui Moș Crăciun. Aici, atracția principală va fi Casa lui Moș Crăciun ce are o înălțime de 6 metri și un ceas supradimensionat. În această zonă se vor regăsi activități pentru cei mici.

Zona Circului. Aici se vor regăsi căsuțele comercianților care vor fi amenajate sub forma unui carusel. Aici românii vor putea captura în fotografii momente de neuitat.

Zona tradițională românească. Aici se vor regăsi căsuțe decorate în stil autentic românesc cu motive populare și produse artizanale tradiționale. Românii vor vedea meșteșugari, obiecte din ceramică, lemn, tricotaje și suveniruri unicat.

Scena de balet. Aceasta are la bază povestea „Spărgătorul de Nuci” și va fi formată din decoruri spectaculoase specifice temei: soldăței de plumb, șoareci giganți și balerine.

