Când trebuie să anunți la job că ești însărcinată. Care este termenul limită, potrivit legii din România

Când trebuie să îți anunți angajatorul că ești însărcinată, de fapt? Spre deosebire de alte situații din domeniul muncii, legea nu impune un termen exact în care viitoarele mame trebuie să informeze angajatorul de acest aspect, însă anunțarea sarcinii reprezintă o măsură importantă de protecție legală.

În această perioadă în care femeia este însărcinată, angajatorul are o serie de obligații suplimentare. Acesta trebuie să ia măsuri speciale pentru protecția sănătății fătului și pentru a garanta condiții de muncă adecvate acestei situații. Așadar, cu cât anunțul vine mai devreme, cu atât angajatorul poate adapta mai rapid locul de muncă și viitoarele mame pot beneficia, în timp util de toate protecțiile legale.

Când trebuie să anunți la job că ești însărcinată

Mai mult decât atât, este important de menționat că starea de sănătate, și, implicit, de sarcină, sunt confidențiale, iar angajatorul este obligate să le protejeze în conformitate cu reglementările privind datele personale. În același timp, angajatorul nu poate să solicite detalii suplimentare despre sarcină, în afara celor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale, acordarea concediului medical sau maternitate.

În Art. 8 din OUG nr. 96/20023 se arată în mod express că angajatorului îi revine obligația de a păstra confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și nu va anunța alți angajatori decât cu acordul scris al acesteia și în interesul bunei desfășurări a procesului de muncă, atunci când starea salariatei e vizibilă.

De asemenea, la interviul de angajare, viitoarea mamă nu este obligată să spună că este însărcinată. În conformitate cu Legea nr. 202/2002 priving egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, angajatorului îi este interzis să solicite informații despre sarcină și nu poate condiționa angajarea pe baza acestei stări.

Potrivit art. 7 OUG nr. 96/20023, din momentul în care angajatorul este anunțat de sarcină, acesta este obligat ca în termen de 10 zile să anunțe medicul de medicina muncii, precum și inspectoratul teritorial de muncă competent, care vor verifica condițiile de muncă ale salariatei la termenele și condițiile stabilite de lege.

Așadar, anunțarea sarcinii la locul de muncă este necesară în momentul în care viitoarele mame au nevoie de măsuri speciale, cum ar fi adaptarea la locul de muncă sau începerea concediului medical, mai ales dacă locul de muncă implică activități care putea afecta dezvoltarea sarcinii.

În acest sens, OUG nr. 96/2003 prevede că măsurile pot fi:

* modificarea temporară a condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale;

* repartizarea salariatei în cauză la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului.

