Când va avea loc parada gay, în București. Andreea Bălan și Emil Rengle, invitați speciali

Bucharest Pride, festivalul care sărbătorește an de an diversitatea și drepturile persoanelor LGBTQIA+, are loc în perioada 14-24 iunie, sub sloganul #loveforall și va culmina cu Marșul Bucharest Pride, organizat pe 22 iunie, potrivit organizatorilor.

Cea de-a 15-a ediție a evenimentului va culmina cu Marșul Bucharest Pride, care, pentru al doilea an consecutiv, va avea loc pe Calea Victoriei. Pe 22 iunie, începând cu ora 17.00, participanții se vor aduna în Piața Victoriei pentru a porni în marș pe traseul care continuă pe Calea Victoriei. Marșul se va încheia cu discursuri și muzică în Piața Universității.

Cu un program de peste 40 de evenimente, anul acesta, Asociația ACCEPT și partenerii au pregătit o ofertă culturală bogată, care pune accent pe diversitate și incluziune, spectacole de teatru, petreceri, proiecții de filme cu tematică LGBTQIA+ și multe manifestări care își propun să prezinte viața și interesele culturale ale comunității din România.

În premieră, la ediție aniversară, Bucharest Pride include evenimente din cadrul Sezonului Cultural Franța România, cu DJ-i, trupe, filme franceze cu tematică LGBTQIA+ și multe alte surprize.

Cinci platforme cu DJ-i – printre care se numără Eugen Rădescu, DJ Reno, Lili Putana și DJ Little – vor fi elemente centrale la marșul de anul acesta, cu trei mai multe față de evenimentul de anul trecut.

Evenimentele organizate în 2019 stau sub semnul solidarității. Marșul Bucharest Pride este dedicat anul acesta atât comunității LGBTQIA+, cât și aliaților care au susținut lupta împotriva referendumulului pentru redefinirea familiei în Constituție din 7-8 octombrie 2018, potrivit comunicatului.

Până la acest moment au confirmat participarea la Marșul Bucharest Pride Emil Rengle, Andreea Bălan, precum și ambasadori și personal diplomatic, reprezentanți ai unor companii și figuri importante din societatea civilă.