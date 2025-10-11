Când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Fanii își pot lua adio de la ea duminică, 12 octombrie, la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu

Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Actrița va fi înmormântată pe 13 octombrie, iar cei care au cunoscut-o pot să își ia rămas bun mâine, 12 octombrie. Iată ce mesaj de adio au transmis și colegii din trupă!

Trupul fără viață al actriței Marinela Chelaru va fi adus duminică, 12 octombrie, la ora 12.00, la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Persoanele care au iubit-o și au admirat-o de-a lungul anilor pot să își ia rămas bun de la actrița lor preferată înainte ca trupul să fie dus pe ultimul drum luni, 13 octombrie, la ora 11.30.

Ce mesaj a transmis trupa din care făcea parte Marinela Chelaru

De-a lungul carierei, actrița a interpretat numeroase roluri în spectacole precum „La trecutu-ți mare, vai ce viitor!”, ce a fost pus în scenă la Studioul UNATC Cassandra, „Niște români” la Teatrul Național, „O mătușă pierdută” la Teatrul Nottara, „Școala de Agenți” la Teatrul de pe Lipscani și „Stăpânul Ciolanului” la Teatrul de Comedie. În toate aceste producții, prezența Marinelei Chelaru aducea o notă aparte ce înveselea pe toată lumea.

Pe lângă activitatea din teatru, Marinela Chelaru a devenit cunoscută și prin rolurile sale de televiziune. Unul dintre cele mai îndrăgite a fost cel al Marianei Cîrpanu din „Baronii”, difuzat de-a lungul anilor la Național TV. Interpretarea sa i-a adus o popularitate imensă, iar telespectatorii au continuat să o recunoască și după încheierea filmărilor, alintând-o adesea cu apelativele „doamna prefect” sau „doamna Cîrpanu”. În aceste zile, episoadele serialului sunt reluate zilnic, oferind publicului prilejul de a o revedea și de a-i păstra imaginea vie.

Trupa din care făcea parte actrița a transmis un mesaj de regret pe Facebook. Aceștia au mărturisit că au ținut mult la Marinela și au anunțat locul unde cei care au admirat-o pot veni să își ia rămas-bun.

„MARINELA, DRAGOSTEA NOASTRĂ!!! Cine nu a iubit-o pe Marinela Chelaru? Nu-ți trebuia decât să o întâlnești o dată și erai cucerit de optimismul ei permanent… Și, chiar dacă nu o cunoșteai personal, ci doar prin intermediul televizorului, nu aveai cum să n-o admiri și să-ți dorești să o îmbrățișezi pentru prestațiile absolut memorabile! Uitați-vă, vă rugăm, pe YouTube, la toate momentele TV ale Grupului VOUĂ în care te face să râzi cu o interpretare fină, fără îngroșari inutile, pentru că era o profesionistă școlită sub bagheta unor actori și regizori renumiți, cum nu prea mai sunt astăzi. A venit în Grupul VOUĂ în 1995, aducând prin prezența sa un mare plus în aparițiile scenice și TV ale trupei. Alături de colegii din VOUĂ a jucat în piesele de teatru „La trecutu-ți mare, vai ce viitor!” (Studioul UNATC Cassandra), „Niște români” (Teatrul Național), „O mătușă pierdută” (Teatrul Nottara), „Școala de Agenți” (Teatrul de pe Lipscani), „Stăpânul Ciolanului” (Teatrul de Comedie). Ca la toți îndrăgiții actori de comedie, simpla ei prezența în scenă era o garanție că piesa în care juca se va bucura de o bună primire din partea publicului. Așa s-a întâmplat cu comediile amintite mai înainte… Așa s-a întâmplat cu cele o sută de episoade din sitcomul „Baronii”, care este reluat în fiecare zi de Național TV și în care joacă rolul Marianei Cîrpanu, soția prefectului Traian Cîrpanu (interpretat de Adrian Fetecău). Apropo, dacă doriți în aceste zile să vă luați rămas bun de la Marilena Chelaru într-un mod inedit, uitați-vă în programul postului Național TV și vedeți când e reluat, v-am spus, zilnic, un episod din „Baronii”. Îi veți păstra o imagine luminoasă! Și nu pentru că a plecat dintre noi, ci pentru că a jucat impecabil un rol care i-a adus o notorietate care le făcea pe toate femeile care vindeau la piață să o alinte cu „doamna prefect” sau „doamna Cîrpanu”… Ne povestea amuzată, la toate aniversarile noastre din ultimii ani că, și după atâta vreme de la sfârșitul filmărilor la sitcom, lumea nu a uitat-o!!! Așa cum noi, prietenii din VOUĂ, nu o să o uităm niciodată! E un stereotip să vorbești de o „grea pierdere”, dar chiar a lăsat în sufletele noastre un gol imens, mai ales că ultima convorbire telefonică a avut loc în urmă cu două săptămâni! Iar această discuție, în ciuda problemelor de sănătate știute în ultimii ani, nu anunța nimic deosebit… Drum bun, Marinela! Dumnezeu să te aibă în pază! 🙏😔🕯️ Duminică, 12 octombrie, la ora 12.00, sicriul cu trupul neînsuflețit al celei care a fost Marinela Chelaru va fi depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu (Șoseaua Antiaeriană).Înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11.30.”, a transmis trupa din care făcea parte Marinela Chelaru pe Facebook.

