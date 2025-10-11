Acasă » Știri » Când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Fanii își pot lua adio de la ea duminică, 12 octombrie, la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu

Când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Fanii își pot lua adio de la ea duminică, 12 octombrie, la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu

De: Anca Chihaie 11/10/2025 | 16:21
Când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Fanii își pot lua adio de la ea duminică, 12 octombrie, la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu
Marinela Chelaru, alături de fostul său coleg de trupă, Adrian Fetecău. Foto: Facebook

Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Actrița va fi înmormântată pe 13 octombrie, iar cei care au cunoscut-o pot să își ia rămas bun mâine, 12 octombrie. Iată ce mesaj de adio au transmis și colegii din trupă!

Trupul fără viață al actriței Marinela Chelaru va fi adus duminică, 12 octombrie, la ora 12.00, la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Persoanele care au iubit-o și au admirat-o de-a lungul anilor pot să își ia rămas bun de la actrița lor preferată înainte ca trupul să fie dus pe ultimul drum luni, 13 octombrie, la ora 11.30.

Ce mesaj a transmis trupa din care făcea parte Marinela Chelaru

De-a lungul carierei, actrița a interpretat numeroase roluri în spectacole precum „La trecutu-ți mare, vai ce viitor!”, ce a fost pus în scenă la Studioul UNATC Cassandra, „Niște români” la Teatrul Național, „O mătușă pierdută” la Teatrul Nottara, „Școala de Agenți” la Teatrul de pe Lipscani și „Stăpânul Ciolanului” la Teatrul de Comedie. În toate aceste producții, prezența Marinelei Chelaru aducea o notă aparte ce înveselea pe toată lumea.

Pe lângă activitatea din teatru, Marinela Chelaru a devenit cunoscută și prin rolurile sale de televiziune. Unul dintre cele mai îndrăgite a fost cel al Marianei Cîrpanu din „Baronii”, difuzat de-a lungul anilor la Național TV. Interpretarea sa i-a adus o popularitate imensă, iar telespectatorii au continuat să o recunoască și după încheierea filmărilor, alintând-o adesea cu apelativele „doamna prefect” sau „doamna Cîrpanu”. În aceste zile, episoadele serialului sunt reluate zilnic, oferind publicului prilejul de a o revedea și de a-i păstra imaginea vie.

Horoscop 12 octombrie 2025. TAURII sunt de neoprit
Horoscop 12 octombrie 2025. TAURII sunt de neoprit
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Trupa din care făcea parte actrița a transmis un mesaj de regret pe Facebook. Aceștia au mărturisit că au ținut mult la Marinela și au anunțat locul unde cei care au admirat-o pot veni să își ia rămas-bun.

MARINELA, DRAGOSTEA NOASTRĂ!!!

Cine nu a iubit-o pe Marinela Chelaru? Nu-ți trebuia decât să o întâlnești o dată și erai cucerit de optimismul ei permanent… Și, chiar dacă nu o cunoșteai personal, ci doar prin intermediul televizorului, nu aveai cum să n-o admiri și să-ți dorești să o îmbrățișezi pentru prestațiile absolut memorabile!

Uitați-vă, vă rugăm, pe YouTube, la toate momentele TV ale Grupului VOUĂ în care te face să râzi cu o interpretare fină, fără îngroșari inutile, pentru că era o profesionistă școlită sub bagheta unor actori și regizori renumiți, cum nu prea mai sunt astăzi.

A venit în Grupul VOUĂ în 1995, aducând prin prezența sa un mare plus în aparițiile scenice și TV ale trupei. Alături de colegii din VOUĂ a jucat în piesele de teatru „La trecutu-ți mare, vai ce viitor!” (Studioul UNATC Cassandra), „Niște români” (Teatrul Național), „O mătușă pierdută” (Teatrul Nottara), „Școala de Agenți” (Teatrul de pe Lipscani), „Stăpânul Ciolanului” (Teatrul de Comedie). Ca la toți îndrăgiții actori de comedie, simpla ei prezența în scenă era o garanție că piesa în care juca se va bucura de o bună primire din partea publicului. Așa s-a întâmplat cu comediile amintite mai înainte…

Așa s-a întâmplat cu cele o sută de episoade din sitcomul „Baronii”, care este reluat în fiecare zi de Național TV și în care joacă rolul Marianei Cîrpanu, soția prefectului Traian Cîrpanu (interpretat de Adrian Fetecău).

Apropo, dacă doriți în aceste zile să vă luați rămas bun de la Marilena Chelaru într-un mod inedit, uitați-vă în programul postului Național TV și vedeți când e reluat, v-am spus, zilnic, un episod din „Baronii”. Îi veți păstra o imagine luminoasă! Și nu pentru că a plecat dintre noi, ci pentru că a jucat impecabil un rol care i-a adus o notorietate care le făcea pe toate femeile care vindeau la piață să o alinte cu „doamna prefect” sau „doamna Cîrpanu”… Ne povestea amuzată, la toate aniversarile noastre din ultimii ani că, și după atâta vreme de la sfârșitul filmărilor la sitcom, lumea nu a uitat-o!!!

Așa cum noi, prietenii din VOUĂ, nu o să o uităm niciodată! E un stereotip să vorbești de o „grea pierdere”, dar chiar a lăsat în sufletele noastre un gol imens, mai ales că ultima convorbire telefonică a avut loc în urmă cu două săptămâni! Iar această discuție, în ciuda problemelor de sănătate știute în ultimii ani, nu anunța nimic deosebit… Drum bun, Marinela! Dumnezeu să te aibă în pază! 🙏😔🕯️

Duminică, 12 octombrie, la ora 12.00, sicriul cu trupul neînsuflețit al celei care a fost Marinela Chelaru va fi depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu (Șoseaua Antiaeriană).Înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11.30.”, a transmis trupa din care făcea parte Marinela Chelaru pe Facebook.

BREAKING | MARINELA CHELARU A MURIT LA 66 DE ANI

Tags:
Iți recomandăm
Zodia care își va găsi „jumătatea” până la sfârșitul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Caută iubirea, chiar și familii noi”
Știri
Zodia care își va găsi „jumătatea” până la sfârșitul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Caută iubirea, chiar și familii…
Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei
Știri
Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat…
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Mediafax
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Horoscop 12 octombrie 2025. TAURII sunt de neoprit
Gandul.ro
Horoscop 12 octombrie 2025. TAURII sunt de neoprit
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Patinatoarea Julia Sauter devine oficial cetățean român. Va concura sub tricolor la Jocurile Olimpice din 2026
Adevarul
Patinatoarea Julia Sauter devine oficial cetățean român. Va concura sub tricolor la Jocurile...
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Digi24
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Mediafax
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Parteneri
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
Click.ro
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran
Digi 24
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a...
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor
Digi24
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și...
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
A murit Marinela Chelaru! Actrița s-a stins la vârsta de 66 de ani
kanald.ro
A murit Marinela Chelaru! Actrița s-a stins la vârsta de 66 de ani
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
kfetele.ro
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile
observatornews.ro
În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Fanatik.ro
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la...
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu...
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Romania TV
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Traian Băsescu spune adevărul despre Călin Georgescu. Nimeni n-a îndrăznit: Băsescu a avut sânge în instalaţie toată viaţa
Capital.ro
Traian Băsescu spune adevărul despre Călin Georgescu. Nimeni n-a îndrăznit: Băsescu a avut sânge în...
Povestea piesei Cum am ajuns să te iubesc. Un omagiu pentru Ștefan Bănică
evz.ro
Povestea piesei Cum am ajuns să te iubesc. Un omagiu pentru Ștefan Bănică
Măcinată de BOALĂ, Marinela Chelaru refuza ieșirile cu prietenii din grupul VOUĂ. Adrian Fetecău: „A zis că vine, dar nu a reușit să mai ajungă”
Gandul.ro
Măcinată de BOALĂ, Marinela Chelaru refuza ieșirile cu prietenii din grupul VOUĂ. Adrian Fetecău: „A...
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin”
as.ro
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies...
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea:...
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
radioimpuls.ro
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până...
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns bărbatul acuzațiilor aduse: ”Asta se numește artă”
Fanatik.ro
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului...
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă
Fanatik.ro
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia care își va găsi „jumătatea” până la sfârșitul anului 2025. Cristina Demetrescu: ...
Zodia care își va găsi „jumătatea” până la sfârșitul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Caută iubirea, chiar și familii noi”
Singurul coleg care a mai ținut legătura cu Marinela Chelaru, devastat de durere. Ce i-a mărturisit ...
Singurul coleg care a mai ținut legătura cu Marinela Chelaru, devastat de durere. Ce i-a mărturisit soţul actriţei la câteva ore după deces
Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea ...
Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei
Dramele din viața Marinelei Chelaru. Moartea părinților i-a declanșat o boală cronică
Dramele din viața Marinelei Chelaru. Moartea părinților i-a declanșat o boală cronică
Oana Roman, adevărul despre foștii socri! Cum se înțeleg părinții lui Marius Elisei cu Isabela: ...
Oana Roman, adevărul despre foștii socri! Cum se înțeleg părinții lui Marius Elisei cu Isabela: „Este speriată de…”
Ultima apariție publică a Marinelei Chelaru. A stat la brațul unui alt bărbat: „El e singurul care ...
Ultima apariție publică a Marinelei Chelaru. A stat la brațul unui alt bărbat: „El e singurul care mă mai sună”
Vezi toate știrile
×