Acasă » Știri » Cântăreața care a furat din mall recunoaște totul! Cum se apără, după ce a fost prinsă

Cântăreața care a furat din mall recunoaște totul! Cum se apără, după ce a fost prinsă

De: Anna Caba 18/09/2025 | 17:01
Cântăreața care a furat din mall recunoaște totul! Cum se apără, după ce a fost prinsă
Teodora Pană. Sursă: Facebook

Teodora Pană, interpreta de muzică populară care a fost prinsă alături de soțul ei în timp ce a furat dintr-un supermarket din Târgu Jiu, a oferit prima explicație. Află în rândurile de mai jos ce are de spus despre acuzațiile care i se aduc!

Marți, 16 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că au fost identificate două persoane bănuite de sustragerea unor bunuri dintr-un supermarket din municipiu, potrivit unui comunicat transmis de Poliție.

Teodora Pană și soțul ei au fost surprinși în timp ce încercau să fure parfumuri, o perie de păr, elastice și deodorante. Toate produsele ar fi valorat suma de 380 de lei. În ciuda tuturor acuzațiilor pe care le-a primit, artista neagă tot.

Cum se apără Teodora Pană

Femeia spune că nu a avut intenția să fure. Motivul pentru care ar fi avut produsele în ghiozdan ar fi că soțul ei nu poate să care greutăți, iar ea avea mâinile ocupate.

Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este...
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

„Salutare dragii mei, sunt Teodora Pană și am ales să fac acest filmuleț la îndemnul și sfatul anumitor colegi din presă și din televiziune, referitor la articolul care a apărut despre mine și, implicit, despre soțul meu cum că aș fi furat dintr-un magazin și mai exact Carrefour. (…) S-a dat un comunicat de presă efectiv de cacao, în care eu și soțul meu am furat din Carrefour. Nu.

Am furat niște parfumuri pentru băiatul meu cel mic. Asta am furat de fapt. Și niște apă plată. Pe aia am cumpărat-o, nu? Așa!

Am ieșit la casa la safe payment şi soțul meu fiind operat de stomac pe data de 8 septembrie (…) şi nu poate să care, despre asta e vorba. Acum eu cu baxul în mână, punându-l la casă şi produsele în ghiozdan… Pentru că eram cu toate așa, în brațe… Nu aveam cum, eu mică și nici eu n-am voie să car. În fine, multe explicații”, a povestit artista pe Instagram.

Mai mult, Teodora Pană s-a plâns de modul în care ea și soțul ei au fost tratați: „ca cei mai mari hoți”. Artista a mărturisit că s-a oferit să plătească dublu pe loc, dar nu a fost lăsată.

„Am ieșit la casă, e adevărat că am ieșit la casă. Nu pot să neg că sunt camere de supraveghere.

Dar ne-au luat imediat după casă ca și cum am fi fost hoți, cei mai mari hoți. Domne, aveam niște clame de păr, o perie de păr şi niște parfumuri. (….) Eu am colecție de parfumuri, nu am ce să fac cu un parfum de copii. De fapt, domnul de la securitate era indignat că foarte multă lume mănâncă și lasă ambalajele în magazin, fără să mai plătească. Probabil i se ia din salariu și d-asta s-o fi săturat și ne-a găsit pe noi! La poliție s-a râs despre treaba asta. Sincer s-a râs, acum că au dat comunicat. (…) Le-am și spus: cât este suma? 380 de lei? O plătim dublu, triplu. „Nu se poate, că ați furat!”. Păi cum am furat? Am fugit? Ne-am ascuns de cineva?”, a mai spus cântăreața.

CITEȘTE ȘI:

Cântăreață de la noi, prinsă la furat din mall. Suma ireală pentru care s-a făcut de râs

Au încercat o ”românească”, dar s-au făcut de tot râsul! Cum au vrut să fure 2 românce dintr-un LIDL din UK

Tags:
Iți recomandăm
Cum se împarte Tzancă Uraganu între Lambada și Marymar? Imaginile în care se ține de mână cu blonda au stârnit controverse
Știri
Cum se împarte Tzancă Uraganu între Lambada și Marymar? Imaginile în care se ține de mână cu blonda…
O șoferiță a făcut prăpăd în Ilfov! S-a urcat băută la volanul unui Porsche și a ucis un bărbat. Ce au descoperit polițiștii
Știri
O șoferiță a făcut prăpăd în Ilfov! S-a urcat băută la volanul unui Porsche și a ucis un…
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Mediafax
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație
Gandul.ro
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o...
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un...
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Mediafax
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă...
Parteneri
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Click.ro
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a...
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Digi 24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Digi24
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Confuzia șoferilor la trecerea de pietoni: Oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Promotor.ro
Confuzia șoferilor la trecerea de pietoni: Oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
kfetele.ro
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
observatornews.ro
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu...
Efectele reformei Bolojan: cu cât au scăzut salariile angajaților Senatului. Ce s-a întâmplat la Camera Deputaților, condusă de PSD
Fanatik.ro
Efectele reformei Bolojan: cu cât au scăzut salariile angajaților Senatului. Ce s-a întâmplat la Camera...
România, provocată direct de Rusia. Traian Băsescu, avertisment privind planul Moscovei: Nu suntem pregătiți!
Capital.ro
România, provocată direct de Rusia. Traian Băsescu, avertisment privind planul Moscovei: Nu suntem pregătiți!
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa noul sistem de „pensie activă”
Romania TV
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Tragedie în lumea actoriei. Hollywood-ul pierde un mare actor. S-a stins la doar 46 de ani
Capital.ro
Tragedie în lumea actoriei. Hollywood-ul pierde un mare actor. S-a stins la doar 46 de...
Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave
evz.ro
Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave
Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la Craiova
Gandul.ro
Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la...
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
as.ro
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Adevărul dureros spus cu voce tremurând:
radioimpuls.ro
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre...
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat...
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă poate să-l cheme cineva”
Fanatik.ro
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă poate...
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum se împarte Tzancă Uraganu între Lambada și Marymar? Imaginile în care se ține de mână cu ...
Cum se împarte Tzancă Uraganu între Lambada și Marymar? Imaginile în care se ține de mână cu blonda au stârnit controverse
O șoferiță a făcut prăpăd în Ilfov! S-a urcat băută la volanul unui Porsche și a ucis un bărbat. ...
O șoferiță a făcut prăpăd în Ilfov! S-a urcat băută la volanul unui Porsche și a ucis un bărbat. Ce au descoperit polițiștii
Avionul lui Donald Trump, implicat într-un incident în zbor. Alerta emisă de controlorii de trafic
Avionul lui Donald Trump, implicat într-un incident în zbor. Alerta emisă de controlorii de trafic
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 septembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 septembrie, de la ora 15.00
Modul incredibil prin care Emmanuel Macron vrea să le dovedească tuturor că Brigitte e femeie! S-a ...
Modul incredibil prin care Emmanuel Macron vrea să le dovedească tuturor că Brigitte e femeie! S-a săturat de controverse
Soacra lui Nicușor Dan afectată de măsurile de austeritate. Ce pensie va primi după ce s-a retras din învățământ
Soacra lui Nicușor Dan afectată de măsurile de austeritate. Ce pensie va primi după ce s-a retras din învățământ
Vezi toate știrile
×