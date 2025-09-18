Cântăreața care a furat din mall recunoaște totul! Cum se apără, după ce a fost prinsă

Teodora Pană, interpreta de muzică populară care a fost prinsă alături de soțul ei în timp ce a furat dintr-un supermarket din Târgu Jiu, a oferit prima explicație. Află în rândurile de mai jos ce are de spus despre acuzațiile care i se aduc!

Marți, 16 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că au fost identificate două persoane bănuite de sustragerea unor bunuri dintr-un supermarket din municipiu, potrivit unui comunicat transmis de Poliție.

Teodora Pană și soțul ei au fost surprinși în timp ce încercau să fure parfumuri, o perie de păr, elastice și deodorante. Toate produsele ar fi valorat suma de 380 de lei. În ciuda tuturor acuzațiilor pe care le-a primit, artista neagă tot.

Cum se apără Teodora Pană

Femeia spune că nu a avut intenția să fure. Motivul pentru care ar fi avut produsele în ghiozdan ar fi că soțul ei nu poate să care greutăți, iar ea avea mâinile ocupate.

„Salutare dragii mei, sunt Teodora Pană și am ales să fac acest filmuleț la îndemnul și sfatul anumitor colegi din presă și din televiziune, referitor la articolul care a apărut despre mine și, implicit, despre soțul meu cum că aș fi furat dintr-un magazin și mai exact Carrefour. (…) S-a dat un comunicat de presă efectiv de cacao, în care eu și soțul meu am furat din Carrefour. Nu. Am furat niște parfumuri pentru băiatul meu cel mic. Asta am furat de fapt. Și niște apă plată. Pe aia am cumpărat-o, nu? Așa! Am ieșit la casa la safe payment şi soțul meu fiind operat de stomac pe data de 8 septembrie (…) şi nu poate să care, despre asta e vorba. Acum eu cu baxul în mână, punându-l la casă şi produsele în ghiozdan… Pentru că eram cu toate așa, în brațe… Nu aveam cum, eu mică și nici eu n-am voie să car. În fine, multe explicații”, a povestit artista pe Instagram.

Mai mult, Teodora Pană s-a plâns de modul în care ea și soțul ei au fost tratați: „ca cei mai mari hoți”. Artista a mărturisit că s-a oferit să plătească dublu pe loc, dar nu a fost lăsată.

„Am ieșit la casă, e adevărat că am ieșit la casă. Nu pot să neg că sunt camere de supraveghere. Dar ne-au luat imediat după casă ca și cum am fi fost hoți, cei mai mari hoți. Domne, aveam niște clame de păr, o perie de păr şi niște parfumuri. (….) Eu am colecție de parfumuri, nu am ce să fac cu un parfum de copii. De fapt, domnul de la securitate era indignat că foarte multă lume mănâncă și lasă ambalajele în magazin, fără să mai plătească. Probabil i se ia din salariu și d-asta s-o fi săturat și ne-a găsit pe noi! La poliție s-a râs despre treaba asta. Sincer s-a râs, acum că au dat comunicat. (…) Le-am și spus: cât este suma? 380 de lei? O plătim dublu, triplu. „Nu se poate, că ați furat!”. Păi cum am furat? Am fugit? Ne-am ascuns de cineva?”, a mai spus cântăreața.

