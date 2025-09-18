Acasă » Știri » Cântăreață de la noi, prinsă la furat din mall. Suma ireală pentru care s-a făcut de râs

Cântăreață de la noi, prinsă la furat din mall. Suma ireală pentru care s-a făcut de râs

De: Anna Caba 18/09/2025 | 13:27

Moment uluitor într-un hypermarket din Târgu Jiu. O cântăreață de muzică populară și soțul ei au fost prinși în timp ce furau. Cei doi au fost înregistrați de camerele de supraveghere în momentele în care încercau să sustragă mai multe produse. Incredibil pentru ce sumă de bani s-au făcut de râs!

Marți, 16 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că au fost identificate două persoane bănuite de sustragerea unor bunuri dintr-un supermarket din municipiu, potrivit unui comunicat transmis de Poliție.

Cântăreață de la noi, prinsă la furat din mall

Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au identificat un bărbat în vârstă de 33 de ani și o femeie de 36 de ani. Cei doi era bănuiți că ar fi sustras de pe rafturile hypermarketului mai multe produse în valoare de 380 de lei.

Este vorba despre Teodora Pană și soțul ei. Cei doi au fost surprinși în timp ce încercau să fure parfumuri, o perie de păr, elastice și deodorante. Toate produsele ar fi valorat suma de 380 de lei/ În ciuda tuturor acuzațiilor pe care le-a primit, artista neagă tot.

Teodora Pană este o cunoscută interpretă de muzică populară din Gorj. Artista a reacționat cu privire la acuzațiile care i s-au adus ei și soțului și a spus că nu au furat nimic.

„Nu am furat”, a zis aceasta, potrivit unei postări pe Facebook.

Teodora Pană. Sursă: Facebook

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Bunurile sustrase au fost recuperate și restituite hypermarketului.

