Acasă » Exclusiv » Tiktokerul Adrian Elicopter de luptă, implicat într-un nou SCANDAL, după ce a condus beat și a fost dat afară de la Școala de Poliție! ”Iei capace! Te prind eu!”

De: Beatrice Dumitru 17/09/2025 | 19:00
Adrian Elicopter de luptă, iubitul Iorgăi, este în mijlocul unui nou scandal de proporții! După conflictul cu Selly și momentul în care a fost prins beat la volan și a fugit de poliție, acum, influencerul amenință mai ceva decât la ușa cortului un hacker. CANCAN.RO a intrat în posesia conversațiilor scandaloase și vă prezintă totul, detaliu cu detaliu!

După ce a participat alături de Iorga în proiectul Buzz House, Adrian Elicopter de luptă a fost implicat în nenumărate scandaluri. S-a certat grav cu Selly și cu unul dintre scenariștii filmului cărora le-a adus acuzații grave, a fost dat afară de la Școala de Poliție, a fost prins beat la volan și a fugit de oamenii legii. O listă lungă de probleme, într-un timp relativ scurt, dovadă că influencerul trăiește extreeeem de intens.

Acum, tânărul este prins într-un alt conflict de proporții. Recent, iubita sa, Iorga, a rămas fără contul său de Instagram. Sursele CANCAN.RO au aflat că bărbatul a sărit în ajutorul partenerei sale și a apelat la un hacker care să îi recupereze contul pierdut. Din păcate, Adrian și ”Arhitectullll”, căci despre el este vorba, nu s-au înțeles, așa că nu au bătut palma. Nimic rău până acum!

După ce a fost prins beat la volan, Adrian a comis-o iar! (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Adrian Elicopter de luptă amenința ca la ușa cortului: ”Iei capace”

Influencerul s-a dezlănțuit câteva ore mai târziu, când, surpriză, și contul lui de Instagram a fost închis subit. Plin de nervi că a rămas fără singura sursă de venit după ce a fost dat afară și de la Școala de Poliție, Adrian l-a contactat pe ”Arhitect”, iar ceea ce a urmat este… halucinant! Convins că hacker-ul este cel care i-a închis lui contul, pentru că inițial nu s-au înțeles cu privire la situația Iorgăi, actorul din Buzz House a explodat de nervi.

CANCAN.RO a intrat în posesia conversațiilor dintre ”Arhitect” și iubitul Iorgăi. În mesaje, Adrian îl amenință pe tânărul hacker că îl va prinde față în față și se va răzbuna. Deși nu are absolut nicio dovadă că acesta ar fi în spatele închiderii contului cu pricina, creatorul de conținut nu a mai avut limite.

”Tu ai închis contul? E, bine, fraiere, lasă că nu rămâne așa! Să te aștepți să ne vedem față în față cât de curând, la tine acolo, unde stai cel mai bine. Mă uit când vii acasă, pe Instagram, la tine. Învață să îți vezi de treaba ta și să nu mai faci d-astea! Atât voiam să știu! (…)

Doar că, dacă mai dispare vreodată vreun cont, o să îmi asum că tu ești la mijloc, că am auzit că te ocupi cu treaba asta! Dacă mi se redeschide contul și mai e vreodată închis, al meu sau al lui Iorga, iei capace până îl redeschizi la loc, ca să știi, nu mă interesează că ai fost tu sau nu! (…)

Stai singur sau ești cu familia? Te prind eu pe la vreun party, ceva, prin oraș, să discutăm! , au fost doar câteva dintre replicile lui Adrian Elicopter de luptă.

La rândul său, prin mesaje, ”Arhitectullll” nu se lasă mai prejos și îi spune că nu este el de vină cu nimic.

”Ce vrei? Ce cont? Du-te și bate câmpii! Dacă ai nevoie de ceva, mă rogi frumos și nu comentezi prost.

Înainte să faci vreo afirmație sau presupunere, vii cu dovezi! Asta e doar presupunerea ta, ma doare fix undeva de tine”, se apără prestatorul de servicii social media.

Iorga a rămas fără contul de sute de mii de urmăritori! (SURSA: INSTAGRAM.COM)

