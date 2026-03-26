Cântăreața de la noi care a dat rateu! A încercat să-i împace pe Valentin Sanfira și Codruța Filip, dar cei doi n-au vrut să audă

Codruța Filip și Valentin Sanfira merg pe drumuri separate după ani de căsnicie. Cea care a luat hotărârea de a divorța este chiar ea. Codruța pare să fie de neoprit și nici nu vrea să audă de împăcare, mai ales că o cântăreață de la noi a încercat să îi readucă pe același drum.

Vestea că Valentin Sanfira și Codruța Filip divorțează a șocat pe toată lumea. Codruța și-a dorit separarea, dar cu toate acestea, încă suferă după despărțire. O celebră cântăreață, botezată chiar de părinții lui Valentin, s-a întâlnit recent cu soția cântărețului și a încercat să o facă să se împace cu el. Din păcate pentru cântăreață, nu a reușit să o convingă și asta pentru că vedeta spune că despărțirea este definitivă.

Cine a încercat să îi împace pe cei doi

Codruța și Valentin au format un cuplu deosebit. Căsnicia lor părea că va dura până la adânci bătrâneți, însă nu totul a fost roz în casa lor. Codruța este cea care a decis că este mai bine să divorțeze, iar asta i-a șocat pe mulți. După vestea separării, ea s-a întâlnit cu Claudia Ghițulescu, fina părinților lui Valentin și părea destul de afectată de despărțire. Din acest motiv, Claudia a încercat să vorbească cu ea și să își schimbe decizia. Ea i-ar fi spus să se întoarcă acasă la soțul ei, însă pare de neclintit și nici nu voia să audă de o potențială împăcare.

Părinții lui m-au botezat pe mine și suntem și rude de sânge. Tatăl lui și cu tatăl meu sunt verișori (…) Eu l-am văzut mai trist în ultimul timp (…) Ieri sau alaltăieri m-am întâlnit nas în nas cu Codruța, ea la fel era tristă, suferea și ea. Eu i-am spus: >. A zis că au hotărât chestia asta (n.r. să se despartă) și să nu ne băgăm. Nu am auzit (n.r. despre divorț), eu am fost cu ei la Sfânta Parascheva în toamnă, am fost la ei acasă, la părinții Codruței. Nu am auzit niciodată lucrul ăsta, probabil sunt lucruri care sunt acolo în casa lor, a spus Claudia Ghițulescu.

