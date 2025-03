Cântărețul care a recunoscut că are 4 iubite și toate SE CUNOSC: „Vedeți-vă de viața voastră!”

Anunț șocant al unui cântăreț cunoscut! Artistul a decis să spună lumii adevărul despre viața sa amoroasă, iar fanii au rămas cu mască atunci când au aflat detaliile neștiute. Starul a dezvăluit că are patru iubite și a publicat mai multe imagini cu ele. De asemenea, el a precizat că femeile se cunosc și nu au nicio problemă, motiv pentru care sunt fericiți cu toții.

Ne-Yo, un rapper american în vârstă de 45 de ani, a vorbit deschis despre stilul său de viață poliamoros. Cu o avere de 9 milioane de dolari, cântărețul are tot ce își dorește atât pe plan material, cât și sentimental. Are 4 iubite și este foarte fericit alături de ele.

Recent, Ne-Yo a decis să le spună tuturor despre viața sa amoroasă controversată. Rapperul american nu a mai ținut cont de critici și a decis să prezinte lumii pe cele patru iubite ale sale: Arielle Hill, Brionna Williams, Cristina și Moneii.

Artistul, cunoscut pentru hitul „Miss Independent”, a publicat mai multe imagini cu cele patru femei. Fotografiile au fost însoțite și de un mesaj clar prin care cântărețul le cere răutăcioșilor să își vadă de viața lor.

Nu este prima dată când artistul vorbește despre acest subiect. În urmă cu mai puțin de o lună, Ne-Yo a oferit detalii despre decizia de a avea o relație poliamoroasă în cadrul unui interviu. De asemenea, în ultimele trei luni, a publicat imagini și videoclipuri cu iubitele sale. Pe trei dintre ele, Cristina, Moneii și Hill, chiar le numește „soții”.

„Nu manipulez pe nimeni, nu spăl creierul nimănui, nu mint pe nimeni. Am fost clar de la început. «Uite cum stă treaba. Îmi placi, dar îmi place și ea, și ea, și ea. Dacă ești ok cu asta, hai să ne distrăm.» Simt că am pierdut mult timp fiind necinstit în anumite privințe, până în punctul în care, dacă aș fi abordat această situație așa de la început, m-aș fi scutit de multe dureri de cap și de inimă”, a mai spus Ne-Yo într-un interviu, la Rickey Smiley Morning Show.