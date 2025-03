Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat după ce a fost ”tradusă” de Felix Baumgartner: ”Aveți totul, doamnelor!”

După ce în ultimele săptămâni au apărut zvonuri despre o posibilă infidelitate a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a avut prima reacție, chiar de Ziua Femeii. Vedeta nu a oferit declarații directe, însă mesajul postat pe rețelele de socializare pare să spună totul despre starea actuală a relației sale. Mai mult, ea a publicat și o imagine alături de iubitul său, în care par mai apropiați ca niciodată.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner formează un cuplu de aproape zece ani, iar relația lor a părut mereu solidă. Vedeta a lăsat România în urmă și s-a mutat în Elveția, unde trăiește alături de celebrul sportiv. De-a lungul timpului, cei doi s-au afișat împreună la evenimente și vacanțe exclusiviste, fără ca vreo problemă majoră să ajungă în atenția publicului. Asta până acum.

Totuși, în ultimele săptămâni, presa austriacă a făcut dezvăluiri incendiare despre o presupusă aventură a lui Felix Baumgartner cu o femeie din Elveția, numită de jurnaliști „doamna A.”. În ciuda speculațiilor, Mihaela Rădulescu a păstrat tăcerea. Însă, chiar de 8 Martie, a publicat un mesaj cu subînțeles, alături de o fotografie cu Felix.

Postarea pare să fie un mesaj indirect adresat celor care au speculat despre o posibilă despărțire. Prin gestul său, Mihaela Rădulescu sugerează că relația cu Felix este una solidă și că zvonurile despre o a treia persoană nu afectează legătura lor.

Deși Mihaela Rădulescu pare să nu fie deranjată. În urmă cu ceva timp, în presa germană, au apărut zvonurile despre infidelitatea lui Felix Baumgartner. Potrivit acestora, sportivul ar fi avut o relație secretă timp de un an cu o femeie din Elveția, care nu ar fi știut că el era încă într-o relație cu Mihaela Rădulescu.

Felix și misterioasa femeie s-ar fi cunoscut la Zürich, printr-un prieten comun, și ar fi petrecut timp împreună în Arbon, unde sportivul deține o casă. Femeia, numită de jurnaliști „doamna A.”, ar fi fost convinsă că relația lor este una serioasă, până când adevărul a ieșit la iveală.

Felix Baumgartner a negat vehement zvonurile, venind rapid cu o reacție fermă pe Facebook:

Apoi, a plusat cu un mesaj clar pentru toți cei care își pun întrebări despre relația sa:

„Lăsați-mă să v-o prezint pe Mihaela Schwartzenberg, ea este SINGURA iubită din viața mea, iubirea vieții mele și femeia inteligentă și sexy la care am visat mereu – mă iubește cu adevărat așa cum sunt!”

Surprinzător, „doamna A.” a decis să intervină și a contactat direct redacția news.at, cerând dreptul la replică:

„Am fost un pic supărată și tristă când am citit asta. I-am trimis un mesaj text să îi spun că trebuie să spună adevărul. Nu am avut niciodată pretenții de iubire față de el și nu am vrut niciodată să fiu într-o relație cu el. Și, mai ales, nu sunt o adolescentă care vrea să ajungă în presă!”