Cântărețul Karym o face praf pe Carmen de la Sălciua, dar și pe managerul acesteia: ”Nu știu cine te crezi și la ce nivel crezi că ești”

Karym a povestit tuturor cum a fost păcălit de către managerul lui Carmen de la Sălciua. Cântărețul a spus că se va judeca în instanță cu Florin Necșoiu, deținătorul casei de discuri Nek. Iată de ce se războiește Karym cu cei doi artiști.

Sâmbătă după-amiază, 10 septembrie, Karym și-a exprimat furia în mai multe rânduri scrise pe pagina lui oficială de Facebook. Cântărețul a explicat cum a fost ”țepuit” de către managerul lui Carmen de la Sălciua.

Karym: ”Mi-a fost închis telefonul în nas”

Potrivit artistului, Florin Necșoiu (Nek) a lansat o melodie abia în urmă cu un an, deși aceasta trebuia scoasă acum doi ani, piesa în care protagoniști erau Karym și Carmen de la Sălciua, avea trecută doar poza și numele brunetei, nu și ale lui Karym. Iată mai jos întreaga întâmplare:

”Sunt atât de jenat de situație că nici nu știu cum să reacționez. Mai bine de trei luni de zile am așteptat să fiu băgat în seamă. Vă scriu pentru că în ultima instanță voi puteți fi cei mai mari susținători ai mei, pe lângă Justiție, care aștept să-și facă treaba și să nu trateze acest subiect superficial!

Acum doi ani am lansat o melodie alături de Carmen de la Sălciua. Am așteptat mai bine de un an acest moment și am crezut că va fi un moment de cotitură în cariera mea, foarte multă speranță mi-am pus în acest proiect și în oamenii care au lucrat la el, cărora le mulțumesc enorm, se știu ei!

În primăvară, piesa a fost lansată în online după mai bine de un an de către #nek, cel care este managerul lui #carmen. #nek în schimbul oportunității, a ales să investească 2000 de euro în clip, nici mai mult, nici mai puțin. Nu știu câți dintre voi cred că eu valorez 2000 de euro, dar demnitatea mea valorează mult mai mult! I-am solicitat lui Nek atunci când a lansat piesa pe platformele online să modifice atât poza, cât și numele artiștilor.

L-am sunat astăzi, mi-a spus că a uitat un lucru atât de important și nici măcar nu am avut timp să îmi arăt deschiderea pentru a rezolva pe cale amiabilă, pentru că mi-a fost închis telefonul în nas! Cine mă cunoaște știe că tot ce spun este real!

Am fost contactat de fostul meu PR și manager pentru a rezolva situația. Cu toate că, cu luni în urmă mi-a dat dreptate, iar acesta a ales să ia parte celor puternici! Nu ai cum să te contacteze omul cu care ai filmat un clip și înregistrat o piesă, să știi de luni bune lucrul ăsta, să te contactez astăzi cu bun simț și tu să nu răspunzi la mesaj.

Nu știu cine te crezi și la ce nivel crezi că ești, însă, pentru furt intelectual te dau în judecată și este fix problema ta cum rezolvi cu managerul care a pus numele și poza ta pe o melodie care nu-ți aparține, și tu știind asta de luni de zile, să nu faci nimic. Simpla comunicare ca oamenii normali ar fi fost de ajuns. Nu este problema mea că nu ai avut bun simț să răspunzi la un mesaj, crezând că ești mai sus decât alți muritori. Lucrurile se vor rezolva în instanță, pentru că am avut 4 luni la dispoziție sa fiu înțelegător, doar ca să mi se închidă telefonul în nas! Sunt, voi fi, și voi rămâne o inspirație pentru toată lumea din jurul meu, spre deosebire de mulți dintre colegii mei! Urați-mi succes!

Nu este ușor, dar voi duce această luptă pentru mine, și ca OM, și ca Artist! Nu greșesc cu nimic, nu există defăimare, nimic, căutați #minimdoi pe platformele de streaming, Spotify, Amazon, iTunes, și veți vedea adevărul! Să judecați voi! Credeți că omul care a plătit 2000 de euro pentru clip, uită pentru ce și cine a plătit? Eu cred că un om cu așa o vastă experiență în acest domeniu, cum este #nek, a știut clar ce face, când a încărcat poza cu Carmen singură și când a scris descrierea piesei pe toate platformele online!

#nek, cu tot respectul, nu mă poți acuza că ți-am închis telefonul, așa cum susține #baltaretueugen. Dacă s-ar fi întâmplat asta din diferite motive, ai fi sunat înapoi, dacă erai interesat! Personal, am înțeles clar mesajul! Hotărârea îmi aparține și pe bună dreptate! Cât pentru fanii mei, pentru că știu că am, mesajul e acesta: Îmi este foarte greu sa mă mulez pe toate tipurile și genurile. Piața se schimbă constant, încă lucrez să pot face față. Este foarte greu, de aceea lucrez foarte mult la o soluție, care îmi ocupă foarte mult timp și resurse financiare. Am un copil de crescut, singur, și totuși fac eforturi și sacrificii. Din partea mea nu aveți decât multă dragoste și apreciere! Sunt sincer, și la fel de onest ca voi”, a fost mesajul scris de cântărețul Karym.

