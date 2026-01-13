Acasă » Știri » Știri externe » Captură impresionantă în Spania. Cum au ascuns niște traficanți 10 tone de substanțe interzise! Polițiștii au dat la lopată de zor

Captură impresionantă în Spania. Cum au ascuns niște traficanți 10 tone de substanțe interzise! Polițiștii au dat la lopată de zor

De: Daniel Matei 13/01/2026 | 18:15
Captură impresionantă în Spania. Cum au ascuns niște traficanți 10 tone de substanțe interzise! Polițiștii au dat la lopată de zor
Sursa foto: Profimedia

Poliția spaniolă a efectuat cea mai mare captură de cocaină pe mare, după ce a găsit aproape zece tone ascunse într-o încărcătură de sare, pe o navă comercială din largul Insulelor Canare.

Polițiștii și procurorii antidrog care investighează un grup criminal multinațional despre care se presupune că exportă „cantități enorme” de cocaină din America de Sud către Europa au identificat o navă suspectă care plecase din Brazilia, a anunțat Poliția Națională într-un comunicat emis luni și preluat de The Guardian.

Săptămâna trecută, ofițeri din grupul special de operațiuni de elită al forțelor au urcat la bordul navei aflate la 535 km în largul Insulelor Canare și au confiscat aproape 300 de baloturi de cocaină care fuseseră îngropate într-un transport de sare. Treisprezece persoane au fost arestate, iar nava, care rămăsese fără combustibil, a fost remorcată în portul Santa Cruz de Tenerife.

@rtenews Spanish police have made their largest-ever cocaine seizure on the high seas, intercepting a vessel carrying almost 10 metric tonnes of the drug concealed in a shipment of salt. Officers recovered 294 bales of the drug and a handgun from the ship that was on its way to Europe from Brazil. Footage showed police officers using shovels and digging with their hands to remove cocaine from beneath the salt and forming a line to move the bales to the pier. #spain #drugseizure ♬ original sound – RTÉ News

Captură uriașă în Spania

Imaginile video ale operațiunii arată ofițeri folosind lopeți pentru a scoate baloții din sarea aflată în cală. Operațiunea, supranumită „Mareea Albă”, a fost desfășurată în colaborare cu poliția federală braziliană, Administrația pentru Controlul Drogurilor din SUA, alături de autoritățile britanice, franceze și portugheze.

Datorită acestui efort comun, ofițerii au recuperat 9.994 kg de cocaină ambalată în 294 de pachete care fuseseră ascunse printre tonele de sare pe care le transporta nava, precum și o armă de foc pe care banda o folosea pentru a proteja transportul”, transmite Poliția Națională spaniolă într-un comunicat.

Recordul anterior pentru cea mai mare cantitate de cocaină confiscată de forțele de ordine pe mare a fost cel de 7,5 tone recuperate de pe un trauler în iulie 1999. În 2024, poliția și vameșii spanioli au interceptat cea mai mare încărcătură cunoscută de cocaină care a ajuns în țară, confiscând peste 13 tone de drog, care fuseseră ascunse într-o încărcătură de banane transportată cu containerul din Ecuador. Autoritățile spaniole au confiscat un total de 123 de tone de cocaină în 2024, față de 118 tone în 2023 și 58 de tone în 2022.

CITEȘTE ȘI:

Locuința în care a copilărit David Bowie va deveni muzeu. Când vor fi gata lucrările de renovare

Donald Trump ar fi cerut un plan pentru invadarea Groenlandei. Ce spun generalii americani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Matt Damon a ajuns la aceeași greutate pe care o avea în liceu. La ce aliment a renunțat actorul
Showbiz internațional
Matt Damon a ajuns la aceeași greutate pe care o avea în liceu. La ce aliment a renunțat…
Testamentul lui Brigitte Bardot a fost contestat de soțul și fiul actriței. Care este motivul
Showbiz internațional
Testamentul lui Brigitte Bardot a fost contestat de soțul și fiul actriței. Care este motivul
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek ...
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek a izbucnit nervos: „Îmi plângea cu hohote și nu reușeam să aflu de ce”
(P) eTELEDOC nu este doar o aplicație. Este o schimbare a modului în care oamenii accesează serviciile ...
(P) eTELEDOC nu este doar o aplicație. Este o schimbare a modului în care oamenii accesează serviciile medicale
Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, ...
Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, stă la hotel. Se plimbă prin baruri”
Ce se întâmplă cu producătoarea Greta și Ciucă după ce Cătălin Măruță a fost dat afară de ...
Ce se întâmplă cu producătoarea Greta și Ciucă după ce Cătălin Măruță a fost dat afară de la PRO TV. Prima reacție a conducerii
Ispita Dana nu scapă de tiktok-erul Alin! Ce teroare îi dă, deși s-a împăcat cu Sibel: „Astea ...
Ispita Dana nu scapă de tiktok-erul Alin! Ce teroare îi dă, deși s-a împăcat cu Sibel: „Astea sunt cuvintele lui, vi le arăt, dacă vreți”
Vezi toate știrile
×