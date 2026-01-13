Captură impresionantă în Spania. Cum au ascuns niște traficanți 10 tone de substanțe interzise! Polițiștii au dat la lopată de zor

Poliția spaniolă a efectuat cea mai mare captură de cocaină pe mare, după ce a găsit aproape zece tone ascunse într-o încărcătură de sare, pe o navă comercială din largul Insulelor Canare.

Polițiștii și procurorii antidrog care investighează un grup criminal multinațional despre care se presupune că exportă „cantități enorme” de cocaină din America de Sud către Europa au identificat o navă suspectă care plecase din Brazilia, a anunțat Poliția Națională într-un comunicat emis luni și preluat de The Guardian.

Săptămâna trecută, ofițeri din grupul special de operațiuni de elită al forțelor au urcat la bordul navei aflate la 535 km în largul Insulelor Canare și au confiscat aproape 300 de baloturi de cocaină care fuseseră îngropate într-un transport de sare. Treisprezece persoane au fost arestate, iar nava, care rămăsese fără combustibil, a fost remorcată în portul Santa Cruz de Tenerife.

Captură uriașă în Spania

Imaginile video ale operațiunii arată ofițeri folosind lopeți pentru a scoate baloții din sarea aflată în cală. Operațiunea, supranumită „Mareea Albă”, a fost desfășurată în colaborare cu poliția federală braziliană, Administrația pentru Controlul Drogurilor din SUA, alături de autoritățile britanice, franceze și portugheze.

Datorită acestui efort comun, ofițerii au recuperat 9.994 kg de cocaină ambalată în 294 de pachete care fuseseră ascunse printre tonele de sare pe care le transporta nava, precum și o armă de foc pe care banda o folosea pentru a proteja transportul”, transmite Poliția Națională spaniolă într-un comunicat.

Recordul anterior pentru cea mai mare cantitate de cocaină confiscată de forțele de ordine pe mare a fost cel de 7,5 tone recuperate de pe un trauler în iulie 1999. În 2024, poliția și vameșii spanioli au interceptat cea mai mare încărcătură cunoscută de cocaină care a ajuns în țară, confiscând peste 13 tone de drog, care fuseseră ascunse într-o încărcătură de banane transportată cu containerul din Ecuador. Autoritățile spaniole au confiscat un total de 123 de tone de cocaină în 2024, față de 118 tone în 2023 și 58 de tone în 2022.

