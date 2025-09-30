Care a fost sursa de infectare cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași, unde 7 copii au murit. Analizele de laborator au fost făcute publice!

Tragedia de la Spitalul Sfânta Maria din Iași capătă noi dimensiuni. Părinții copiilor morți fac acuzații extrem de agrave la adresa conducerii. De unde ar fi provenit bacteria extrem de periculoasă care a curmat șapte vieți? Află în rândurile de mai jos!

Șapte pacienți internați pe secția ATI și-au pierdut viața după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, un microb extrem de periculos pentru persoanele vulnerabile și rezistent la tratamentele cu antibiotice.

De unde ar fi provenit bacteria din spital

Acum, informații revoltătoare au ieșit la iveală. Surse Observator susțin că punctul de plecare al infectării ar fi fost scurgerea unei chiuvete de la secția ATI.

Bacteria Serratia marcescens ar fi fost găsită în scurgere. Un pacient transferat ar fi venit cu ea, bacteria ajungând astfel în chiuvetă.

Anchetatorii au ajuns la această concluzie, după efectuarea mai multor teste de laborator care au indicat contaminarea spitalului.

Ce este Serratia marcescens

Serratia marcescens este o bacterie oportunistă, adică afectează în special pacienții cu imunitatea compromisă, cei ventilați mecanic sau cei cu dispozitive medicale interne (catetere, proteze). În cazul persoanelor sănătoase, infecțiile sunt rare și de obicei tratabile. Însă la pacienții spitalizați, riscul de complicații este uriaș.

Localizarea infecției contează enorm: dacă infecțiile urinare sau pulmonare pot fi tratate cu succes, formele invazive, precum septicemia, meningita sau endocardita, au o rată de mortalitate alarmantă, estimată la 30-40%. Gravitatea este amplificată de rezistența crescută a bacteriei la antibiotice, ceea ce face ca opțiunile de tratament să fie limitate.

Cazul de la Iași scoate din nou în evidență fragilitatea sistemului medical atunci când vine vorba de infecțiile nosocomiale. Pentru pacienții vulnerabili, cum sunt copiii internați pe ATI, o astfel de bacterie poate fi fatală dacă nu este identificată și tratată rapid.

