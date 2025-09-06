Care ar fi cauza deraierii funicularului Gloria din Lisabona. Primele concluzii în cazul accidentului

Autoritățile au finalizat primele investigații în cazul funicularului deraiat în Lisabona. În ciuda mentenanței efectuate în ziua accidentului, unul dintre motive pare să fie un cablu defect. Care este, de fapt, cauza probabilă a dezastrului din capitala Portugaliei?

Portugalia este zguduită de o tragedie pe care prim-ministrul Luis Montenegro a descris-o drept una dintre cele mai grave din istoria recentă a țării și care amenință să afecteze încrederea în industria turismului. Joi, 4 septembrie, celebrul funicular Gloria, vechi de 140 de ani, a deraiat.

Bilanțul victimelor a urcat la 17 morți, dintre care 12 cetățeni străini și 5 portughezi, trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, o femeie franceză, un elvețian, un american și un ucrainean. De asemenea, în accident au fost rănite peste 24 de persoane, printre care și un copil de 3 ani.

Funicularul din Lisabona ar fi deraiat din cauza unui cablu defect

Primele constatări în ceea ce privește incidentul din Lisabona au fost făcute publice. Conform autorităților portugheze, raportul preliminar privind accidentul va fi finalizat în șase săptămâni. Deși nu exclud nicio posibilă cauză, surse din cadrul poliției au declarat pentru cotidianul Publico că nu există semne de infracțiune.

Primele investigații arată că de vină pentru nenorocire ar fi cablul de oțel – care s-a rupt în timp ce funicularul cobora. Linia leagă zona centrală a Lisabonei, în apropierea pieței Restauradores, de Bairro Alto și transportă aproximativ 3 milioane de persoane pe an.

Cablul de tracțiune s-a rupt la sau în apropierea conexiunii cu partea inferioară a vagonului superior, potrivit celor doi experți consultați de Reuters, care au analizat cu atenție înregistrările video din momentul accidentului.

Aparent incapabil să-și controleze coborârea, vagonul a intrat cu viteză prea mare într-o curbă strânsă a străzii, lovind pavajul cu pietre și izbindu-se de o clădire. Compania municipală de transport Carris a declarat că „toate protocoalele de întreținere au fost respectate”, inclusiv întreținerea lunară și săptămânală și inspecțiile zilnice, ultima având loc cu doar câteva ore înainte de incident, fără a se detecta defecțiuni.

„Nu putem presupune că problema a fost la cablu”, a declarat joi Pedro Bogas, directorul general al Carris.

Pe lângă anchetele efectuate de poliție, procurori și experți guvernamentali în transporturi, compania care operează tramvaiele și autobuzele din Lisabona, Carris, a declarat că a deschis propria anchetă. Tramvaiul, care funcționează din 1914, a fost supus unui program complet de întreținere programată anul trecut, iar compania a efectuat o inspecție vizuală de 30 de minute în fiecare zi.

