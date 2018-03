Care este adevărata relație dintre Lidia Buble și copiii lui Răzvan Simion! Artista a dat cărțile pe față: „Îmi era teamă să nu mă respingă!”

Răzvan Simion și Lidia Buble sunt împreună de aproape trei ani. Așa cum era de așteptat, cântăreața i-a cunoscut pe cei doi copii ai „matinalului”. Tudor și Ianca au rămas la Timișoara, în grija mamei lor, Diana, fosta soție a prezentatorului. Lidia a povestit despre relația pe care o are cu cei doi copii.

Cântăreața a mărturisit că la început îi era frică de modul în care o vor percepe copiii lui Răzvan Simion. Lidia Buble a dezvăluit că acum se înțelege foarte bine cu Ianca și cu Tudor, pe care îi vede ca pe frații ei.

„Pe fiul lui, Tudor, l-am cunoscut înainte s-o cunosc pe Ianca, pe Ianca am cunoscut-o după câteva luni, dar acum avem o relație atât de apropiată. Vorbim prin mesaje, eu le trimit poze cu Bubli, pentru că-mi iubesc mult pomeranianul. Mergem la film împreună, la shopping, să mâncăm, la coafor, la studio. Au venit și la concertele mele și le-a plăcut, îmi ascultă piesele. Înainte de a-i cunoaște, am avut emoții, fiindcă îmi era pe undeva teamă să nu înțeleagă greșit lucrurile sau să mă respingă. Dar Dumnezeu a făcut ca lucrurile să se lege foarte bine de la început. Când vin la București, simt că sunt frații mei, pentru că având frați de vârsta lor, cumva așa îi privesc, ca pe doi frați mai mici”, a declarat Lidia Buble pentru Ok! Magazine.

Cum se înțelege Răzvan Simion cu părinții Lidiei Buble

„Ai mei sunt doi oameni mai retraşi. Niciodată nu mi-au spus: Vrem neapărat să-l cunoaştem! Nu mă întreabă lucruri. Au încredere foarte mare în mine, iar eu vreau să se întâmple toate lucrurile natural. Sunt convinsă că în viitorul apropiat lucrurile vor fi aşa cum ne dorim noi”, a povestit artista.