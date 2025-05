Care este cea mai bună metodă pentru a scăpa de kilogramele în plus, potrivit medicului Mihaela Bilic: „De reținut”

Mihaela Bilic a transmis un nou mesaj pentru a ajuta oamenii să aleagă un stil de viață echilibrat. „Doctorul de bine” de la Pro TV a precizat că grăsimea din organism nu ne afectează doar vizual, ci are efecte negative asupra sănătății. După ce a oferit explicații despre acest subiect, mediul nutriționist a precizat și care este cea mai bună metodă de a scăpa de obezitate.

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști, obișnuiește să le dea oamenilor sfaturi importante pentru sănătate. De această dată, medicul a vorbit despre grăsimea din organism, care este de două feluri. De asemenea, vedeta Pro TV a precizat și care este cea mai bună metodă pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai renumiți și urmăriți nutriționiști, iar sfaturile sale au avut un impact semnificativ asupra vieților multor persoane, ajutându-le să adopte un stil de viață sănătos. Recent, medicul a vorbit despre grăsimea care ne afectează organismul.

„Doctorul de bine” de la Pro TV a precizat că există două tipuri de grăsime, albă și brună. Mai apoi, nutriționistul a oferit explicații detaliate despre rolul acestora în organism și modul în care funcționează.

„Grăsimea, o belea! Nu ne place grăsimea. Nici în farfurie, nici pe siluetă. Însă nu toată grăsimea e la fel. Organismul are 2 tipuri de grăsime: grăsime albă și grăsime brună, cu structură și funcții diferite. Grăsimea albă este compusă din celule specializate numite adipocite. Rolul lor? Să transforme caloriile provenite din mâncare în grăsime de rezervă. Țesutul adipos alb este cea mai importantă rezervă de energie a corpului, 10-25% din greutatea unui adult este reprezentată de grăsime.

Adipocitele albe stochează excesul de calorii sub formă de trigliceride când mâncăm prea mult. Și tot ele furnizează energie sub formă de acizi grași când suntem la cură de slăbire. Grăsimea brună este compusă tot din adipocite, doar că rolul lor nu este să depoziteze grăsimea, ci să producă căldură. Țesutul adipos brun ne apără de frig, este mai bine vascularizat și are o activitate metabolică intensă față de grăsimea albă.

Și la nivel anatomic există diferențe: adipocitele albe sunt formate dintr-o vacuolă lipidică unică și câteva mitocondrii, iar adipocitele brune conțin vacuole lipidice mici și multe mitocondrii. Ori mitocondria este organul celular responsabil de arderea caloriilor și de transformarea grăsimilor în căldură. Concluzia? Grăsimea albă stochează energia și predispune la obezitate, în timp ce grăsimea brună eliberează energia și ajută la slăbit.”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook.