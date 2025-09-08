Acasă » Știri » Care este motivul pentru care o femeie a dezvoltat brusc o alergie severă la carne și lactate

Care este motivul pentru care o femeie a dezvoltat brusc o alergie severă la carne și lactate

În Statele Unite, tot mai multe persoane ajung să fie nevoite să își schimbe radical regimul alimentar din cauza unei afecțiuni ciudate, declanșate de mușcătura unei căpușe. Sindromul alfa-gal, o alergie apărută în urma contactului cu insecta cunoscută sub numele de „lone star tick”, provoacă reacții severe la consumul de carne roșie, produse lactate și alte derivate de origine animală.

Fenomenul, odinioară considerat rar, se extinde rapid în zonele unde aceste căpușe s-au răspândit. Persoanele afectate nu doar că dezvoltă intoleranțe bruște, dar sunt expuse la simptome alarmante, de la erupții cutanate și urticarie până la edeme sau, în cazurile grave, reacții anafilactice. În numeroase situații, singura cale de a preveni complicațiile rămâne eliminarea completă a alimentelor de origine animală, ceea ce îi obligă pe pacienți să adopte diete vegane, adesea împotriva dorinței lor.

Ceea ce face această afecțiune dificil de recunoscut este modul atipic de manifestare. Reacțiile nu apar imediat după consumul alimentelor, ci la câteva ore distanță, fapt ce duce deseori la confuzii și la diagnostice greșite. Mulți pacienți primesc tratamente pentru alergii comune, boli autoimune sau chiar afecțiuni dermatologice, fără a obține rezultate. În lipsa unei legături evidente cu alimentația, identificarea sindromului alfa-gal poate dura luni întregi.

În statele sudice și centrale din SUA, unde „lone star tick” este mai răspândită, numărul cazurilor raportate a crescut vizibil. Studiile epidemiologice arată că în anumite regiuni, cum ar fi Long Island, aproape 4% din populație a fost diagnosticată cu această alergie. Creșterea incidenței ridică probleme nu doar pentru sistemul medical, ci și pentru industria alimentară și pentru obiceiurile sociale. Restaurantele din zonele afectate au început să introducă meniuri „alpha-gal friendly”, adaptate pentru cei care nu pot consuma produse de origine animală.

Impactul asupra vieții cotidiene depășește însă simpla alimentație. Persoanele care suferă de sindromul alfa-gal trebuie să fie atente și la produse non-alimentare, precum cosmetice, medicamente sau detergenți, care pot conține ingrediente de origine animală. Adaptarea la acest nou stil de viață necesită un proces dificil de documentare, schimbare a obiceiurilor și verificare constantă a etichetelor produselor.

Cercetătorii au început să caute soluții pentru a oferi pacienților șansa de a-și recăpăta alimentația obișnuită. Printre metodele experimentale se numără terapii alternative menite să reducă sensibilitatea alergică prin stimularea unor puncte nervoase, precum și tratamente imunologice aflate în faze incipiente de testare. Deși rezultatele preliminare par promițătoare, calea spre o vindecare completă este încă incertă.

Extinderea sindromului alfa-gal reprezintă și un semnal de alarmă privind schimbările de mediu. Răspândirea accelerată a căpușelor „lone star” este pusă în legătură cu modificările climatice și cu extinderea habitatului acestor insecte în teritorii unde nu erau întâlnite anterior. Specialiștii avertizează că, pe măsură ce zonele afectate cresc, numărul cazurilor va continua să urce, punând presiune pe comunități și pe serviciile medicale.

