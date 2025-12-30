Care este singurul supermarket din România deschis de Anul Nou. Pe 1 ianuarie 2026, funcționează între orele 14:00 si 22:00

Crăciunul a trecut, așa că a venit rândul unei noi sesiuni de cumpărături pentru Anul Nou. Totuși, dacă realizezi în ultimul moment că ai uitat să achiziționezi ceva important, trebuie neapărat să știi supermarket-ul care este deschis și de Revelion. Toate detaliile în articol.

Așa cum v-am făcut o listă cu toate celelalte centre comerciale deschise în perioada de Sărbători, acum a venit și rândul magazinului Auchan. Venim cu programul complet al centrului comercial, pentru românii care au nevoie urgentă să se aprovizioneze în ultima zi din an. Auchan a anunțat din timp programul de funcționare al magazinelor din Capitală și din restul țării în această perioadă. Programul este modificat în fiecare an, astfel că românii trebuie să fie atenți pentru a afla la ce ore pot merge în centrele comerciale.

Care este singurul supermarket din România deschis de Anul Nou

Auchan va fi deschis pe data de 31 decembrie în intervalul orar 07:00 – 19:00 în Cotroceni și Iași, în timp ce programul este diferit pentru Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center: 08:00 – 18:00. De asemenea, Auchan Otopeni 2 va fi deschis în intervalul 08:00 – 18:00 pe data de 31 decembrie 2025.

Magazinele vor funcționa după un orar special, cu program prelungit înainte de sărbători, program redus în ziua de ajun și închidere completă în prima zi a anului.

Aveți mai jos lista:

Cotroceni

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00

1 ianuarie (Anul Nou): 14:00 – 22:00

2 ianuarie: 10:00 – 23:00

Iași

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00

Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 8:00 – 18:00

Otopeni 2

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 10:00 – 18:00

2 ianuarie: INCHIS

Magazinele MyAuchan Petrom rămân cu program non-stop şi în perioada sărbătorilor.

Program Bringo – Auchan de Anul Nou 2026:

30 decembrie 2025: 08.00 – 22.00;

31 decembrie 2025: 08.00 – 16.00;

1 ianuarie 2026: Închis;

2 ianuarie 2026: 10.00 – 22.00.

