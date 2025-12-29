Acasă » Știri » Ce program au băncile de Revelion 2026. Când sunt deschise BCR, ING, Raiffeisen, Banca Transilvania, UNICREDIT sau CEC Bank

Ce program au băncile de Revelion 2026. Când sunt deschise BCR, ING, Raiffeisen, Banca Transilvania, UNICREDIT sau CEC Bank

De: Alina Drăgan 29/12/2025 | 20:32
Ce program au băncile de Revelion 2026. Când sunt deschise BCR, ING, Raiffeisen, Banca Transilvania, UNICREDIT sau CEC Bank
Ce program au băncile de Revelion 2026 /Foto: Pixabay

În perioada sărbătorilor și băncile din România vor funcționa după un program diferit. În perioada Anului Nou, băncile din România vor funcționa după un program modificat. Majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie. Când sunt deschise BCR, ING, Raiffeisen, Banca Transilvania, UNICREDIT sau CEC Bank.

Program BCR de Revelion 2026

De Revelion, Unitățile BCR și centrele de afaceri corporate vor fi închise pe 1-2 ianuarie, dar și pe 6-7 ianuarie 2026. În ziua de 31 decembrie, programul cu publicul va fi redus, până la orele 14:00. Excepție fac unitățile din centrele comerciale precum Polus Cluj, IKEA Timișoara, Park Lake și Mall Băneasa din București, care vor funcționa conform programului magazinelor.

ATM-urile și echipamentele Easy 24 Banking funcționează permanent, permițând depuneri și retrageri de numerar, plăți, transferuri și alte operațiuni, inclusiv în euro. Zonele Easy 24 Banking, automatizate complet, sunt disponibile 24/7 și permit efectuarea operațiunilor bancare fără intervenție umană.

Program ING Bank de Revelion 2026

Toate agențiile fizice ING vor fi închise pe 1 și 2 ianuarie. Pe 31 decembrie, unitățile vor avea program scurt, în general până în jurul orei 14:00. Cu toate acestea, clienții vor avea acces continuu la serviciile bancare prin aplicația mobilă ING, iar automatele de numerar vor funcționa normal, asigurând retrageri și alte operațiuni esențiale.

Program Raiffeisen Bank de Revelion 2026

Și Raiffeisen Bank a anunțat că pe 1 ianuarie, 2 ianuarie, 6 ianuarie și 7 ianuarie 2026 unitățile sunt închise, cu excepția unităților din centrele comerciale care au un program special.

Program Banca Transilvania de Revelion 2026

În perioada Revelionului, unitățile BT vor funcționa după un program special:

  • 30 Decembrie – program normal în toate unitățile BT.
  • 31 Decembrie – până la ora 16:00 în toate unitățile.
  • 1 Ianuarie – toate agențiile vor fi închise.
  • 2 Ianuarie – între 12:00 și 18:00 în unitățile din centrele comerciale.
  • 3-4 Ianuarie – program normal în toate unitățile BT din centrele comerciale.
  • 5 Ianuarie – program normal în toate unitățile BT.
  • 6-7 Ianuarie – între 12:00 și 18:00 în unitățile din centrele comerciale.

Programul este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale. Operațiuni disponibile în zilele de 2 Ianuarie și 6-7 Ianuarie 2026 – toată gama de operațiuni cu excepția: depuneri și retrageri de numerar; transferuri și schimburi valutare; constituiri și desființări depozite; gestiune popriri și conturi poprite.

Program UNICREDIT de Revelion 2026

Banca Unicredit a anunțat că în perioada 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026 toate unitățile bancare vor fi închise. Pe 31 decembrie, băncile vor funcționa doar între orele 9:00 și 13:30, banca recomandând clienților să efectueze operațiunile importante înainte de sărbători.

Program CEC BANK de Revelion 2026

CEC Bank a anunțat că în perioada 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie 2026, toate unitățile o să fie închise. În această perioadă platformele de Internet Banking și de Mobile Banking rămân active. De asemenea, rețeaua de ATM-uri și aparate multifuncționale (MFM-uri) pentru plăți va funcționa 24 de ore din 24.

Ce program are Kaufland de Revelion 2026. Când sunt deschise magazinele de Anul Nou

Oferte last minute de Revelion 2026. Unde te poți caza cu 2.000 de lei pentru 4 nopți în România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dana Rogoz și-a luat două țepe urâte în Shanghai! Cum a rămas actrița fără bani: „Nu am fost foarte vigilentă”
Știri
Dana Rogoz și-a luat două țepe urâte în Shanghai! Cum a rămas actrița fără bani: „Nu am fost…
De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ucis mama. Cine a alertat polițiștii
Știri
De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni…
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport.ro
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dana Rogoz și-a luat două țepe urâte în Shanghai! Cum a rămas actrița fără bani: „Nu am fost ...
Dana Rogoz și-a luat două țepe urâte în Shanghai! Cum a rămas actrița fără bani: „Nu am fost foarte vigilentă”
De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ...
De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ucis mama. Cine a alertat polițiștii
Ce funcție a avut soțul Antonellei și tatăl Sarei, cele două femei ignorate de medici. Nici măcar ...
Ce funcție a avut soțul Antonellei și tatăl Sarei, cele două femei ignorate de medici. Nici măcar renumele nu l-a ajutat să le salveze
S-a aflat acum! Ce alimente au consumat Antonella și Sara în Ajunul Crăciunului + Ar fi fost contaminate. ...
S-a aflat acum! Ce alimente au consumat Antonella și Sara în Ajunul Crăciunului + Ar fi fost contaminate. Poliția are deja 5 suspecți
S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu, ucisă de propria fiică. Ce au descoperit ...
S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu, ucisă de propria fiică. Ce au descoperit medicii legiști despre cauza reală a morții
Cum te îmbraci de Revelion 2026 pentru a fi în pas cu moda. Piesa vestimentară pe care orice femeie ...
Cum te îmbraci de Revelion 2026 pentru a fi în pas cu moda. Piesa vestimentară pe care orice femeie trebuie să o aibă
Vezi toate știrile
×