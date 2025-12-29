Ce program au băncile de Revelion 2026. Când sunt deschise BCR, ING, Raiffeisen, Banca Transilvania, UNICREDIT sau CEC Bank

În perioada sărbătorilor și băncile din România vor funcționa după un program diferit. În perioada Anului Nou, băncile din România vor funcționa după un program modificat. Majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie. Când sunt deschise BCR, ING, Raiffeisen, Banca Transilvania, UNICREDIT sau CEC Bank.

Program BCR de Revelion 2026

De Revelion, Unitățile BCR și centrele de afaceri corporate vor fi închise pe 1-2 ianuarie, dar și pe 6-7 ianuarie 2026. În ziua de 31 decembrie, programul cu publicul va fi redus, până la orele 14:00. Excepție fac unitățile din centrele comerciale precum Polus Cluj, IKEA Timișoara, Park Lake și Mall Băneasa din București, care vor funcționa conform programului magazinelor.

ATM-urile și echipamentele Easy 24 Banking funcționează permanent, permițând depuneri și retrageri de numerar, plăți, transferuri și alte operațiuni, inclusiv în euro. Zonele Easy 24 Banking, automatizate complet, sunt disponibile 24/7 și permit efectuarea operațiunilor bancare fără intervenție umană.

Program ING Bank de Revelion 2026

Toate agențiile fizice ING vor fi închise pe 1 și 2 ianuarie. Pe 31 decembrie, unitățile vor avea program scurt, în general până în jurul orei 14:00. Cu toate acestea, clienții vor avea acces continuu la serviciile bancare prin aplicația mobilă ING, iar automatele de numerar vor funcționa normal, asigurând retrageri și alte operațiuni esențiale.

Program Raiffeisen Bank de Revelion 2026

Și Raiffeisen Bank a anunțat că pe 1 ianuarie, 2 ianuarie, 6 ianuarie și 7 ianuarie 2026 unitățile sunt închise, cu excepția unităților din centrele comerciale care au un program special.

Program Banca Transilvania de Revelion 2026

În perioada Revelionului, unitățile BT vor funcționa după un program special:

30 Decembrie – program normal în toate unitățile BT.

31 Decembrie – până la ora 16:00 în toate unitățile.

1 Ianuarie – toate agențiile vor fi închise.

2 Ianuarie – între 12:00 și 18:00 în unitățile din centrele comerciale.

3-4 Ianuarie – program normal în toate unitățile BT din centrele comerciale.

5 Ianuarie – program normal în toate unitățile BT.

6-7 Ianuarie – între 12:00 și 18:00 în unitățile din centrele comerciale.

Programul este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale. Operațiuni disponibile în zilele de 2 Ianuarie și 6-7 Ianuarie 2026 – toată gama de operațiuni cu excepția: depuneri și retrageri de numerar; transferuri și schimburi valutare; constituiri și desființări depozite; gestiune popriri și conturi poprite.

Program UNICREDIT de Revelion 2026

Banca Unicredit a anunțat că în perioada 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026 toate unitățile bancare vor fi închise. Pe 31 decembrie, băncile vor funcționa doar între orele 9:00 și 13:30, banca recomandând clienților să efectueze operațiunile importante înainte de sărbători.

Program CEC BANK de Revelion 2026

CEC Bank a anunțat că în perioada 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie 2026, toate unitățile o să fie închise. În această perioadă platformele de Internet Banking și de Mobile Banking rămân active. De asemenea, rețeaua de ATM-uri și aparate multifuncționale (MFM-uri) pentru plăți va funcționa 24 de ore din 24.

