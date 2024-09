Care este starea lui Mihai Albu la șase luni după operația de cancer! Lucrul de care se teme cel mai tare: „Sper să nu se ajungă acolo”

Ultima perioadă a fost extrem de grea pentru Mihai Albu. Pe lângă decesul recent al mamei sale, acesta a fost diagnosticat cu cancer la prostată și a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală. Ultimele luni au însemnat pentru designer o perioadă de recuperare, iar acum acesta a vorbit despre starea sa de sănătate, dar și despre lucrul de care se teme cel mai mult.

În urmă cu aproape șase luni, Mihai Albu venea cu unele vești șocante pentru fanii săi. Fostul soț al Iuliei Albu dezvăluia că a fost diagnosticat cu cancer la prostată și că trecuse deja printr-o intervenție chirurgicală. A urmat o perioadă grea de recuperare, iar acum designer-ul speră că va scăpa de tratamentul oncologic.

După intervenția chirurgicală pe care a suferit-o în urmă cu aproape șase luni, lucrurile par că merg bine pentru Mihai Albu. Acesta s-a recuperat și chiar de ceva timp s-a și reîntors la muncă. Însă, nu a vrut să se suprasolicite, așa că vara asta s-a bucurat și de un bine meritat concediu, în care s-a destins complet.

Deși Mihai Albu spune că începe să se simtă din ce în ce mai bine, acesta este totuși temător. Nu a scăpat de tot de probleme, așa că se roagă ca totul să meargă bine. Periodic, din trei în trei luni, designer-ul trebuie să repete analizele medicale pentru a se asigura că boala este ținută sub control și nu recidivează.

Fostul soț al Iulie Albu speră că rezultatele o să continue să fie unele favorabile, căci în caz contrar o să fie nevoit să urmeze un tratament oncologic. Acest tratament este unul foarte dur, agresiv, fapt pentru care Mihai Albu speră să nu ajungă în situația în care ar trebui să îl facă.

„Sunt ok acum. Zilele acestea trebuie să fac niște analize. Sper să iasă bine, să nu trebuiască să urmez vreun tratament oncologic. Sper din tot sufletul!

Acum sunt ok, chiar am avut o vară frumoasă, plină. Am avut și concediu, am și lucrat. Am revenit de ceva vreme la serviciu și merge totul foarte bine. Mă obișnuiesc cu gândul acesta că din trei în trei luni trebuie să fac o anumită analiză care dacă nu va ieși cum trebuie, va trebui să urmez un tratament destul de agresiv. Sper să nu se ajungă acolo”, a declarat Mihai Albu, potrivit WOWbiz.ro.