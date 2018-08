Carlos Fortes: Nu este adevărat că voi merge la FCSB! Nu am vorbit cu nimeni despre asta!”

Atacantul formației Gaz Metan Mediaș, Carlos Fortes, a ținut la finalul meciului pe care echipa sa l-a pierdut în fața FCSB să clairifice lucrurile privind transferul său la FCSB.

Jucătorul portughez a spus că nu se pune problema trecerii sale la formația lui Nicolae Dică.

„A fost multă presiune, s-a spus că voi merge la Steaua, dar nu este adevărat. Sunt fericit aici, concentrat pe ceea ce am de făcut la Gaz Metan. Nu am vorbit cu nimeni despre asta. Nu știu unde voi pleca. Referitor la meci, în prima repriză am jucat foarte bine, am înscris, dar știam că vor veni după noi, în forță. Sigur că avem șanse să jucăm în play-off, avem jucători foarte buni”, a declarat Carlos Fortes.

De partea cealaltă, Florinel Coman, unul din jucătorii care și-a trecut numele pe lista marcatorilor în acest meci, a spus că Gaz Metan Mediaș este un adversar greu.

„Am avut un adversar foarte bun, cu jucători străini cu experiență, de calitate. După părerea mea, am intrat relaxați, am crezut că este un meci ușor, dar din păcate am luat acel gol și am intrat la pauză cu 1-0 pentru ei. Ne așteaptă un meci dificil, adversari puternici, cu talie, trebuie să ne facem temele și să ne calificăm. Avantajul nostru este că jucăm acasă. Am jucat la juniori numai atacant central și în prima ligă la Viitorul la fel, dar mă simt mai bine în flanc, când am mingea la picior. Pot juca și acolo, dar nu pot spune că acolo dau cel mai bun randament. Joc unde mă bagă antrenorul”, a declarat Florinel Coman.