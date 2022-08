Carmen Brumă vorbește despre traumele din viața ei: ”M-a găsit mama la -35 de grade pe balcon, întinsă, goală”

Jurnalista Carmen Brumă (45 de ani) a avut probleme serioase cu greutatea la vârsta adolescenței. Din această cauză, a decurs la niște gesturi extreme care îi puteau deveni fatale. Află prin ce traume a trecut partenera lui Mircea Badea și cum a reușit să treacă peste ele.

La cei 45 de ani ai săi, Carmen Brumă arată demențial, iar acest lucru este datorat voinței sale. Fosta prezentatoare TV face mult sport și mănâncă foarte curat. Corpul ei nu a arătat întotdeauna atât de bine. Se pare că în adolescență s-a luptat cu kilogramele în plus.

CITEȘTE ȘI: CARMEN BRUMĂ A DEZVĂLUIT SECRETUL FERICIRII DIN RELAȚIA CU MIRCEA BADEA. CEI DOI SUNT ÎMPREUNĂ DE 20 DE ANI

Carmen Brumă: ”Ajunsesem într-un soi de obsesie”

În podcastul ”#TeAscult” realizat de Ilinca Vandici, Carmen Brumă a vorbit despre unul dintre cele mai crunte episoade ce au avut loc în viața ei. La vârsta de 16 ani, jurnalista s-a îngrășat peste noapte aproape 40 de kilograme.

”Fără să simt, m-am trezit peste noapte cu 37 spre 40 de kilograme în plus. Plecând de la Miss Boboc, depresia s-a adâncit. Am început să fac tot felul de prostii care m-au costat sănătatea în acel moment. Am ținut nenumărate cure de slăbire, am fost sus, jos.

Ajunsesem într-un soi de obsesie și la un grad de suferință încât în momentul în care, în timpul nenumăratelor cure cu supe de varză, oțet, ce vrei tu, când vedeam prăjituri îmi țâșneau automat lacrimi din ochi.

E o traumă, da. Din fericire, am reușit să o transform într-o chestie pozitivă. Toată suferința m-a modelat. Asta m-a șlefuit și m-a făcut omul de azi. Simt asta este menirea mea”, a povestit Carmen.

Carmen Brumă, găsită în pielea goală, la -35 de grade Celsius

Partenera lui Mircea Badea a mai dat detalii despre acea perioadă a vieții sale. Carmen a precizat că a luat măsuri drastice și inconștiente pentru a putea slăbi la vremea respectivă.

”Un alt episod dur a fost când m-a găsit mama la -35 de grade pe balcon, întinsă, goală, în speranța că o să mă îmbolnăvesc și că, dacă o să merg la spital, o să slăbesc cu siguranță. După ce am făcut nenumărate prostii, am început să învăț. Am început să citesc și am încercat să mă autoevaluez, să mă cunosc, să-mi dau seama că este un maraton, nu un sprint”, a mai mărturisit Carmen, în cadrul podcastului.

VEZI ȘI: ȘI-A DEZVĂLUIT SECRETUL! CUM SE MENȚINE ÎN FORMĂ CARMEN BRUMĂ LA 45 DE ANI