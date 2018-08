Carmen de la Sălciua iubește din nou! Ce a postat pe rețelele de socializare

Carmen de la Sălciua este în plin proces de divorț, cântăreața s-a despărțit de Culiță Sterp, după ce acesta ar fi înșelat-o în nenumărate rânduri. Recent, Carmen a făcut o postare pe rețelele de socializare, ceea ce a dat naștere speculațiilor că ar avea o nouă relație.

Vedeta s-a pozat cu un superb buchet de trandafiri: “Fără iubire nu poți să strălucești!”, a scris bruneta la fotografie. „Sa fii impreuna cu mine e dificil. Te voi enerva, innebuni, te voi face sa razi, sa te indragostesti de mine, dar si sa vrei sa ma omori. Toate în acelasi timp…„, a scris recent Carmen de la Sălciua pe Instagram.

Cineva a scris că buchetul de flori ar putea fi tocmai de la Culiță Sterp. „De la soţul tau Culita ai primit florile? Doamne ajuta sa asistam la împăcarea anului„, a scris internautul.

Pe zi ce trece Carmen de la Salciua castiga tot mai multi fani. Asta o demonstreaza si numarul mare de vizualizări la noua ei piesa. Aproape 1 milion de oameni au ascultat noua piesa a artistei, in doar 3 zile de la lansare.

Mai mult, piesa ei se afla pe locul 2 in trending pe Youtube, inaintea unor artisti de top precum Nicki Minaj, Dorian Popa, Drake sau Delia. La nici 24 de ore de la lansarea noii piese, Carmen de la Salciua înregistra un nou record in cariera ei: piesaacumula peste 300.000 de mii de vizualizari în timp record. In prezent, piesa se indreapta catre 1 milion de vizualizari. Este una din cele mai rapide ascensiuni de acest tip a unei piese din repertoriul artistei.