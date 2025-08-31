Carmen Grebenișan, pregătită pentru rolul de mamă. A arătat camera în care va dormi cu bebelușul

Carmen Grebenișan trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața ei. Fosta concurentă de la Asia Express se pregătește să aducă pe lume primul ei copil, un băiețel, a cărui naștere este așteptată în luna octombrie.

Pentru acest moment special, vedeta a început să-și organizeze viața de familie și le-a arătat urmăritorilor săi cum a amenajat dormitorul în care ea, soțul și bebelușul își vor petrece primele luni împreună.

Cum a amenajat Carmen Grebenișan camera micuțului

Influencerița a postat pe rețelele sociale un tur al camerei, dezvăluind că lucrările sunt finalizate în proporție de 80%. Ea a ales un decor simplu, dar relaxant, cu tonuri de bej și alb, pentru a crea o atmosferă liniștitoare. Printre piesele de mobilier deja instalate se numără o masă de înfășat cu spații de depozitare, unde hainele celui mic sunt deja puse la locul lor.

Pentru nopțile când va alăpta, Carmen a adăugat și o lampă cu lumină caldă, menită să facă atmosfera mai plăcută.

„Mai avem de luat cădița, pătuțul și câteva detalii, dar sunt deja super încântată”, a scris vedeta, vizibil emoționată.

De asemenea, Carmen Grebenișan a mai dezvăluit că intenționează să angajeze o bonă care să aibă grijă de copil atunci când părinții vor fi ocupați cu proiectele lor profesionale. Pentru ea, blondina a pregătit un spațiu separat: o canapea extensibilă amplasată în dressing, unde bona va avea locul său de odihnă.

Astfel, Carmen și soțul ei par să fie gata să întâmpine noul membru al familiei într-un cadru cât se poate de organizat și primitor.

