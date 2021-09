Carmen Harra a prevestit moartea soțului ei. Știa că bărbatul nu va apuca 60 de ani. “Mă rugam să se întâmple un miracol”

Carmen Harra, celebrul medic parapsiholog stabilit în SUA, a făcut mai multe dezvăluiri în legătură cu decesul soțului ei, survenit în urmă cu un deceniu. Aceasta susține că a prevestit tragedia și că a știut tot timpul că își va pierde partenerul de viață înainte ca el să ajungă la 60 de ani.

Carmen Harra a trăit o poveste de iubire foarte frumoasă alături de Virgil Nicodivi, cu care a fost căsătorită o bună perioadă. Din păcate, bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani, din cauza cancerului la plămâni, lucru care nu a luat-o deloc prin surprindere pe cunoscuta clarvăzătoare.

“Când l-am cunoscut pe soțul meu i-am facut o codificare, cum imi place mie să analizez codurile divine și mi-am dat seama că în codul vieții nu ajungea la vârsta de 60 de ani. Totuși l-am ales și am avut mulți ani fericiți împreună. Am trăit întotdeauna cu sentimentul că acest lucru se va întâmpla, este foarte dureros să știi că partenerul ideal o să te părăsească”, a declarat Carmen Harra, potrivit Antena Stars.

Carmen Harra: “Nu m-a surprins deloc nenorocirea asta”

Carmen Harra recunoaște că i-a fost greu după decesul soțului, însă s-a ambiționat să depășească momentul și să meargă mai departe.

“Nu m-a surprins deloc nenorocirea asta. Am încercat să fiu foarte puternică. Viața ne dă foarte multe lovituri, depinde cum răspundem la ele. Eu am încercat să răspund cu calm, cu înțelepciune”, a mai adăugat cunoscuta prezicătoare.

A refuzat să meargă la medic!

În continuare, Carmen Harra a dezvăluit că și-a rugat soțul în repetate rânduri să meargă la medic, însă acesta refuza. Într-un final, cancerul la plămâni l-a răpus.

“Mereu l-am avertizat, îl rugam să facă un tratament la plămâni. El glumea, spunea că nu i se va întâmpla niciodată nimic. Am încercat să-mi păstrez calmul, nu a fost ușor. Am avut o perioadă extrem de dificilă emoțională. Nu știam cum să îmi liniștesc sufletul. Mă rugam să nu fie adevărat, să se întâmple un miracol”, a mai spus Carmen Harra.

Nu are de gând să-și refacă viața

Ajunsă la 66 de ani, Carmen Harra a precizat că nu are de gând să-și refacă viața, conștientă fiind că nu va mai putea retrăi aceeași poveste de iubire pe care a avut-o cu Virgil Nicodivi.

“Eu sunt un om care lucrează cu foarte multă lume și văd mereu probleme, neînțelegeri, relații care se termină extrem de urât. N-am să pot să retrăiesc iubirea pe care am avut-o, am fost foarte conștientă și mi-am dat seama că decât să trăiesc aventuri pasagere sau să nu fie la nivelul iubirii pe care am avut-o prefer să am o relație bună cu mine”, a mai adăugat prezicătoarea.