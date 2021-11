Lumea muzicii populare românești este în doliu, după moartea lui Petrică Mâțu Stoian! Artistul s-a stins din viață sâmbătă seară, la spitalul din Reșița, după ce medicii n-au mai putut face nimic pentru el. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru colegii de breaslă, dar și pentru fosta parteneră de viață. Fosta soție a regretatului artist, Carmen Mihaela, e devastată de această tragedie. Contactată de reporterii CANCAN.RO, Niculina Stoican, una dintre persoanele apropiate celor doi, a dezvăluit cum a primit cumplita veste atât ea, cât și fosta parteneră de viață a artistului.

Au fost colegi la „Doina Gorjului”, dar mai presus de orice, au fost prieteni! Niculia Stoican a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre prietenia impecabilă, așa cum o numește, pe care a avut-o cu regretatul artist, dar și cu fosta soție a acestuia, Carmen Mihaela.

„Ei au rămas în relații foarte bune”

„Noi am rămas cu toții prieteni! Ei au divorțat pentru că așa au hotărât, iar ea trece prin niște momente așa cum trec și cei care n-au intrat în legătură cu el, dar cei care au trăit o viață alături de el. Și nu cred că acum, ea își dorește să facă vreo declarație.

Și ei erau în relații bune, au rămas amici, ca doi oameni normali care pot să-și dea «Bună ziua!», indiferent de ce au hotărât. Nu am rămas doar eu amică, noi cu toții am fost și suntem în relații bune pentru că am împărțit și același loc de muncă la «Doina Gorjului». Ei au rămas în relații bune și n-au existat niciodată conflicte. Că nu s-a făcut paradă cu asta, că nu s-a vorbit despre asta, nu are nicio legătură, dar relația lor a fost impecabilă”, ne-a declarat, în exclusivitate, Niculina Stoican.

(CITEȘTE ȘI: PREMONIŢIA MACABRĂ A LUI PETRICĂ MÂŢU STOIAN. CELE 3 COINCIDENŢE BIZARE DINAINTEA MORŢII ARTISTULUI)

Mai mult decât atât, îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a dezvăluit că era la curent cu starea de sănătate a lui Petrică Mâțu Stoian. Ținea legătura cu sora acestuia și a tot sperat ca Dumnezeu să-l salveze.

„Eu am ținut legătura cu sora lui și știam că este într-o situație delicată. Am sperat până în ultimul moment ca lucrurile să se schimbe și cumva să se poată redresa situația, dar din păcate … nu a fost așa”, ne-a mai spus artista.

(VEZI ȘI: FENOMEN STRANIU! CE A PĂȚIT PETRICĂ MÂȚU STOIAN CÂND A ATINS-O PE STELIANA SIMA ÎN URMĂ CU DOAR CÂTEVA ZILE)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.