Cine este Carmen Mihaela, femeia de care Petrică Mâţu Stoian a divorţat?

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață seara trecută la vârsta de 61 de ani. Artistul se afla internat în spital, iar în urma unui șoc septic, a murit. Acesta a fost mereu foarte discret în ceea ce privește viața personală și puțină lume știe că a fost căsătorit vreme de 16 ani cu Carmen Mihaela.

În urmă cu nouă ani, Petrică Mâțu Stoian devenea burlac și așa avea să rămână până la sfârșitul vieții sale. Artistul de muzică populară a fost căsătorit cu Carmen Mihaela, sigura sa soție. Cei doi și-au unit destinele în urmă cu mulți ani, iar după 16 ani de căsnicie au decis că este vremea să meargă pe drumuri separate și au divorțat.

Divorțul de Carmen Mihaela a fost unul discret, fără scandal, cei doi căzând de comun acord că este mai bine să pună punct poveștii lor de iubire. Astfel, în anul 2012, de comun acord, Petrică Mâțu Stoian şi Carmen Mihaela au mers în instanţă, cerând desfacerea căsătoriei.

„Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie”, declarat Petrică Mâţu Stoian, la un post TV, în urmă cu 9 ani.

Cine este Carmen Mihaela?

Carmen Mihaela și Petrică Mâțu Stoian au format un cuplul vreme de 16 ani, iar după divorț artistul nu s-a mai recăsătorit. Se pare că motivul rupturii dintre cei doi ar fi fost distanța, problemele în cuplu începând după ce solistul a părăsit Ansamblul „Doina Gorjului” şi s-a mutat la Craiova. Soţia lui a preferat să rămână la Târgu-Jiu.

În urma divorțului Carmen Mihaela a avut o singură pretenție, aceea de a păstra numele de familie al artistului.

„Făcând naveta 200 de kilometri pe zi, ce luam pe mere, dădeam pe pere, nu merita. Aşa că am decis să îmi iau casă în Craiova. Din cauza depărtării relaţiile noastre s-au răcit, aşa că am decis să divorţăm. Nu ne-am certat, nu a existat niciun scandal. Ne-am despărţit ca nişte oameni civilizaţi”, a mai declarat Petrică Mâțu Stoian la vremea aceea.

(VEZI ȘI: DE CE A MURIT, DE FAPT, PETRICĂ MÂŢU STOIAN? ASTA L-A UCIS PE CÂNTĂREŢ LA DOAR 61 ANI)