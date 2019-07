Carmen Tănase a ajuns pe mâna medicilor: ”Mă durea spatele, nu mai puteam merge, îmi amorțea un picior…”

Carmen Tănase a ajuns pe mâna medicilor. Actrița a decis să ia o mică pauză și să dedice mai mult timp sănătății sale.

Carmen Tănase a decis să se retragă, pentru o vreme, din lumina reflectoarelor. Actrița nu s-a simțit foarte bine în ultimele săptămâni așa că a decis să aibă mai multă grijă de ea și să-și facă câteva investigații medicale.

“Răgazul acesta l-am folosit să-mi fac toate investigaţiile medicale. Este un cerc vicios programatul la medic. Am profitat de răgazul acesta, mi-am făcut şi eu controale, mă durea spatele, nu mai puteam merge, îmi amorţea un picior, inima îmi fâlfâia. Dar mai am. Am învăţat că trebuie să am grijă”, a spus Carmen Tănase în cadrul unei emisiuni TV.

Carmen Tănase îşi iubeşte meseria, îşi iubeşte fiul, pe Tudor, şi şi-a iubit, din toată inima, soţul.

"Totul a fost repede. L-am făcut pe Tudor pentru că şi el îşi dorea un copil, iar eu aveam 27 de ani. La început nu am vrut să mă căsătoresc, să ne lege un act, numai că au intervenit nişte chestii tehnice. Dacă nu aveam buletin, nu puteam să mă mut în Bucureşti. În drum spre ofiţerul stării civile i-am spus că s-ar putea să spun nu. L-am ţinut în şah până acolo. Nici n-am spus «Da» am spus «bineînţeles». Ca să nu fiu ca toată lumea", a mărturisit Carmen Tănase în cadrul unei emisiuni TV.

Câţiva ani mai târziu o veste avea să distrugă fericirea actriţei. Victor, omul pe care-l iubea, pe care-l respecta, tatăl copilului ei, era bolnav de cancer. “Din păcate am ştiut de la început dar am crezut că există minuni. Exagera mult cu ţigările şi am început să găsesc pe sub pat hârtiuţe cu sânge. El, într-un fel, a ştiut de la început. S-a dus la doctor şi, după rezultat, a trecut pe lângă mine, a intrat în cameră şi nu a mai ieşit câteva ore. A venit apoi la mine şi mi-a spus: «Uite, eu am cancer». A căzut casa pe mine!”, a mai spus actrița.

A sperat până în ultima clipă, dar boala a învins. Iubirea a rămas şi, deşi au trecut zeci de ani, Carmen nu a mai găsit un bărbat precum Victor, alături de care să dorească să-şi refacă viaţa.