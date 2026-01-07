Acasă » Știri » Castel de nisip cu numărul 26 pe piept. Poza din arhiva CANCAN.RO care a prezis sfârșitul unuia dintre cele mai longevive cupluri din muzică

De: Paul Hangerli 07/01/2026 | 23:10
Dana Nălbaru și Cosmin Goia, sursa- CANCAN.RO

În arhiva CANCAN.RO apare o fotografie care, privită azi, e mai profetică decât un horoscop de duminică. În ea îi găsim pe Dana Nălbaru și Călin Goia – un cuplu care a făcut istorie prin longevitate și s-a prăbușit fix când trebuia să facă pasul cel mare. 26 de ani împreună (20+6), combinați cu o inventivitate maximă și cu o numerologie care urlă din tricou.

Numerologie, Voltaj și bluza cu destin

În poza din arhiva CANCAN.RO nu ne privesc, căci fiecare se uită în altă parte, Dana Nălbaru și Călin Goia, unul dintre cuplurile care au făcut istorie nu prin scandal, ci prin longevitate, dar care s-au prăbușit ca un castel de nisip fix atunci când trebuiau să facă pasul cel mare. Dovedind o inventivitate maximă (și un simț al ironiei universale greu de ignorat), cântăreții și colegii de breaslă s-au combinat, au rezistat, au bifat ani, planuri, declarații și au ajuns împreună la impresionanta cifră de 6.ani împreună. Dacă o luăm numerologic, avem melodia „Ca la 20 de ani”, cântată și răscântată de Călin Goia de la Voltaj, la care adăugăm cei 6 ani de relație. Total: 26. Exact numărul de pe bluza lui Călin din poză. Coincidență? La CANCAN.RO nu credem în așa ceva.

Bluza merită analizată separat, ca probă la dosar. La prima vedere pare de sport american, gen college team, ceva jucat pe gazon și vise. La a doua privire însă, apar capsele: nu e tricou, e cămașă. Mai mult, are și găurele, gen plasă, deci respiră. Viitorul, aerul, libertatea. Cromatic vorbind, stăm excelent: roșu, galben și albastru – patriotism pur, fără să vrea. De sub mânecă iese tribalul, obligatoriu în anii 2000. Nu exista altă opțiune. Ori tribal, ori litere chinezești. Atât.

Călin e Călin: ca la 20 de ani, fără griji și fără păr. Relaxat, senin, cu privirea aruncată drept înainte, spre viitor. Un viitor care, dacă pozele ar fi avut atunci voce, ne-ar fi șoptit discret că nu o va mai include pe Dana. Privire sigură, de om care merge mai departe, chiar dacă nu știe încă în ce direcție exact.

În contrast, Dana e într-o cu totul altă stare. În timp ce el privește înainte, ea privește în jos. Gânditoare, meditativă, cu o tristețe fină, din aceea care nu îți sare în ochi, dar spune multe. Un fel de „la ce-om mai face și poza asta?”. Poartă geacă de motor, ochelari de soare pe frunte și, detaliul care apasă greu peste ani, la gât: o ditamai crucea de argint. Spoilerul suprem. Soarta știa deja. Relației i s-a pus cruce la doar câteva luni de la momentul surprins în fotografie. Soarta știa deja și că Dana se va schimba luând mai mult decât calea bisericii, mult mai mult.

Dana Nălbaru și Cosmin Goia, sursa- CANCAN.RO

Zvonuri, Porumbei și o cerere care n-a mai venit

Deși prin târg se zvonea că relația scârțâie, Dana aștepta, calmă și declarativă, să fie cerută oficial în căsătorie de Călin. Cuplul era răsfățatul presei: interviuri, declarații ferme, poziții „OK”, planuri care sunau a nuntă și viitor stabil. Doar că zvonurile nu dorm niciodată. Începuseră să circule șoapte cum că Călin s-ar fi plimbat prin parcurile bucureștene braț la braț cu o brunetă necunoscută, ba chiar că ar fi existat și momente de tandrețe în public. El a negat vehement, cu argumentul suprem al vremii: studio, muncă, program infernal, zero timp de romantisme la liber. Apoi a venit episodul Paștelui, trăit separat, ca un semn pus discret pe relație. Ea – în câmpul muncii, la Teledon, el – la Cluj, la părinți. Explicația oficială a fost aceeași: programe încărcate. Cea neoficială plutea însă în aer: castelul de nisip începuse deja să se surpe, fir cu fir.

După despărțirea de Hi-Q, Dana a virat brusc spre rock, ca și cum ar fi schimbat banda vieții. Album solo, schimbare de look, tatuaje, declarații despre maturizare și un duet cu Călin care părea, la suprafață, dovada supremă că lucrurile sunt încă sub control. Emoții „ca la debut”, brichete aprinse în public, telefoane ridicate pe post de reflectoare, îmbrățișări la refrene lente. Pe scenă, pupici pe frunte, susținere totală, versuri, sunet și lumini puse la punct de el. În culise însă, fisurile se lărgeau. Totul părea frumos, dar ușor forțat, ca o fotografie zâmbitoare făcută exact înainte de despărțire.

Apoi, brusc, alt capitol. Fără anunțuri lungi, fără tranziții. După scindare, fiecare pe drumul lui: Călin, într-o relație nouă, timidă, discretă; Dana, cu mutări rapide și o decizie care a surprins pe toată lumea – căsătoria, în mare secret, la Brașov. Rapid. Definitiv. Iar poza din arhiva CANCAN.RO rămâne acolo, și spune tot: un număr pe o bluză, două priviri care nu se mai întâlnesc și o cruce purtată înainte de vreme. Așa se termină despărțirile mari, dintr-odată. Ca un castel de nisip, exact în clipa în care valul trebuia să fie nuntă.

