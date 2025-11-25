Acasă » Exclusiv » Câștigătorul Survivor, lăsat pe seen în real life! Alex Delea și bruneta, dispută „conjugală”

Câștigătorul Survivor, lăsat pe seen în real life! Alex Delea și bruneta, dispută „conjugală”

De: Delina Filip 25/11/2025 | 23:40
V-am obișnuit deja cu vedetele pe care le surprindem în ipostaze care de care mai interesante, așa cum nu le-ați mai văzut niciodată. De data aceasta, Alex Delea a intrat în vizorul CANCAN.RO. Nu era singur, ci alături de o domnișoară. A declarat el că nu are relație și că este în căutarea marii iubiri. Așa că întrebăm și noi ca tot românul curios: Oare să îi fi sărit în cale dragostea?! A ajuns săgeata lui Cupidon să-l atingă? Dacă s-a întâmplat asta, vă spunem că este cu multă pasiune. Imaginile surprinse cu el și o tânără brunetă vor face deliciul cititorilor noștri. 

Alex Delea a intrat în atenția publicului după ce a câștigat Survivor. Multe domnișoare l-au remarcat în cadrul emisiunii, căci, pe lângă faptul că este bine făcut și atletic, este și foarte carismatic. Apropierea de Elena Chiriac de după competiție a dat curs mai multor zvonuri că cei doi ar avea o relație. Totuși, această legătură nu a fost niciodată confirmată de nicio parte, iar în timp, cei doi nu s-au mai afișat împreună. Burlac până în măduva oaselor, Alex Delea nu a mai apărut la brațul niciunei domnișoare. Niciuna să nu-i fi căzut cu tronc, oare?!

Alex Delea, surprins alături de o domnișoară

Spunea că nu are o tipologie, însă își dorește o relație cu o tânără cât mai naturală (vezi aici declarații). Să o fi găsit?! Așa pare, căci CANCAN.RO l-a surprins în zona de Nord a Capitalei în timp ce se pregătea să se vadă cu o tânără. A ajuns primul la locație, un gentleman desăvârșit. A așteptat-o în mașina sa roșie ca focul. Oare i-a surâs norocul?!

Alex Delea, întâlnire secretă cu o domnișoară
Alex Delea, întâlnire secretă cu o domnișoară

Îmbrăcat într-o ținută casual sport, formată dintr-o pereche de pantaloni de trening kaki, tricou alb, un hanorac gri și încălțat cu teniși, Alex Delea s-a dat jos din mașină să se dezmorțească. Doar 15 minute, nu mai mult, căci în zare a sosit o mașină neagră la volanul căreia se afla o domnișoară. Nu s-a dat jos din bolidul său, ci l-a invitat pe Alex Delea înăuntru. Hmm, în mașină totul este mai intim, mai intens, înțelegem.

Întâlnirea a fost picantă! S-a lăsat cu ceartă!

Dar stați, nu săriți la concluzii! Căci intensă a fost doar cearta dintre ei. Bine, cearta e mult spus. De fapt, cei doi filmau ceva pentru social media, pentru că de multe ori îi vedem împreună în diverse clipuri. Cine era domnișoara cu pricina? Colega de filmări lui Alex Delea, Oana, deocamdată colega, nu știm cum vor evolua lucrurile în viitor.

Delea și tânăra par a fi colaboratori, dar nu se știe niciodată
Delea și tânăra sunt colaboratori, dar nu se știe niciodată ce iese

Alex gesticula de ziceai că negociază pacea mondială, iar ea derula pe telefon: „Uite aici, scrie negru pe alb!”. Sau poate doar căuta un TikTok amuzant ca să-l calmeze.
Ce să-l fi supărat pe Delea așa tare? Nici nu mai contează, cert este că fostul câștigător Survivor pune pasiune în tot ce face, așa că fetelor be aware!

CITEȘTE ȘI: Alex Delea și celebrul frizer al vedetelor, la ”agățat”, noaptea pe bancă, în Herăstrău! Au luat-o în ”freză”! Cum i-au tratat ”pisicuțele”

ACCESEAZĂ ȘI: A câștigat Survivor, dar a pierdut în amor! Ce greșeală a făcut Alex Delea

