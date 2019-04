Câștigătorul „Vocea României” de la Pro TV, accident teribil. A intrat o dubă în mașina lui

Bogdan Ioan a câștigat, la finalul lui 2018, cea de-a opta ediție a show-ului „Vocea României” și, implicit, premiul în valoare de 100.000 de euro. Pentru a treia oară, Smiley a adus premiul în echipa lui.

Puțină lumea știe, însă, că Bogdan Ioan a suferit un accident grav chiar în timpul participării la „Vocea României”, când o dubă a intrat în mașina lui.

„Doar Smiley a știut. Două săptămâni nu am putut cânta. După etapa a treia, mă duceam la o prietenă în Iaşi și am avut un accident, dar nu din vina mea. Daună totală la maşină, mulţumesc lui Dumnezeu că mai sunt aici. În Brăila, a intrat o dubă în mine, i s-a rupt un pivot la o roată şi m-a aruncat în câmp.

M-am trezit şocat şi am ieşit pe geam. Am simţit dureri provocate de centură. La spital, doctorii mă știau, la fel și șoferul vinovat care a venit şi mi-a cerut să fac o poză cu el. Sunt credincios şi dacă am scăpat din asta, urmează ceva bun”, a declarat Bogdan Ioan.