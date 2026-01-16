Acasă » Știri » Cât au pierdut românii care au avut banii la bancă în 2025. A fost unul dintre cei mai nefericiți ani

De: Andreea Stăncescu 16/01/2026 | 13:31
Cât pierd românii care își țin banii la bancă

Anul 2025 a fost unul dificil pentru românii care și-au ținut economiile în bănci. Inflația a depășit dobânzile oferite de instituțiile financiare, iar mulți deponenți și-au văzut economiile diminuate în termeni reali.

Majoritatea depozitelor în lei, fiind moneda preferată de milioane de persoane, au oferit dobânzi mult mai mici decât rata inflației, ceea ce a dus la pierderi reale. Datele Băncii Naționale a României și ale Institutului Național de Statistică arată că, pe parcursul anului, dobânzile la depozitele noi cu scadență de până la un an au rămas în jur de 5%, în timp ce inflația a urcat până la 9,7%.

Astfel, cine a constituit un depozit în ianuarie 2025 a pierdut aproximativ jumătate din dobânda nominală în termeni reali, ceea ce se traduce prin scăderea valorii reale a banilor economisiți. Pierderile cele mai mari au fost înregistrate la depozitele pe o lună și pe un an, unde diferența dintre dobândă și inflație a ajuns la circa 5% din suma depusă.

În paralel, titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor, precum Tezaur și Fidelis, au devenit tot mai atractive. În primele nouă luni ale anului, statul a atras prin aceste instrumente 18 miliarde de lei, depășind deja plasamentele totale din 2024 și aproape dublând sumele din 2023. Spre deosebire de depozitele bancare, titlurile de stat oferă dobânzi neimpozitate și randamente reale pozitive, chiar și pe termen mai lung, fiind astfel o alternativă sigură pentru economisire.

De asemenea, dobânzile oferite de stat sunt clare și transparente: plătite anual, cu posibilitatea răscumpărării anticipate integral, fără capitalizare, iar banii pot fi încasați fie prin Ghișeul.ro, fie de la oficiile Poștei Române. În contextul inflației ridicate și al impozitelor care afectează veniturile din depozite bancare, titlurile de stat se dovedesc a fi cea mai eficientă soluție pentru protejarea economiilor românilor.

