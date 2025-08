Cât câștigă cu adevărat concurenții de la Insula Iubirii? Pe episod e de mântuială, banii grei vin după emisiune!

Un nou sezon din “Insula Iubirii” a sosit, cu noi concurenți pregătiți pentru o nouă rundă de suspans și drame. Iar pentru cei care se întreabă cât sunt plătite – de fapt, dacă sunt plătite – vedetele ca să își întrerupă programul obișnuit pe durata filmărilor, răspunsurile pot fi găsite mai jos.

Se pare că, deși există un salariu, plătit pe durata celor câteva săptămâni de filmare, adevăratele câstiguri vin după ce aventura de pe insulă a luat sfârșit.

Informațiile despre acest subiect sunt un secret destul de bine păstrat, dar reporterii din Marea Britanie au putut afla câte ceva.

COSMOPOLITAN a aflat că membrii distribuției sunt plătiți în jur de 375 de lire sterline pe săptămână pentru a plăti chiria sau facturile de-acasă. Cu toate acestea, adevărata miză pentru cuplul norocos care este încoronat câștigător vine la sfârșitul serialului.

Informația a fost confirmată de Demi Jones, o concurentă din sezonul șase al “Insulei Iubirii,” varianta din Marea Britanie.

Demi a “a dat din casă” într-un TikTok care a fost șters după aceea.

„Da, ești plătit ca să participi la emisiune”, a spus Demi.

„Eu personal am fost plătită cu 250 de lire sterline pe săptămână. Acest lucru este, evident, pentru a-ți acoperi toate facturile de-acasă, pentru că poți avea un apartament sau rate la o mașină de plătit, lucruri de genul acesta. Deci, evident, ‘Insula Iubirii’ vrea să se asigure că totul este rezolvat, astfel încât să nu intri în dificultăți financiare în timp ce ești plecat în vacanță.

Deci, da, am primit 250 de lire sterline pe săptămână. Nu știu dacă este la fel acum, dar asta am fost plătită când am fost pe Insula Iubirii și, evident, poți compensa orice pierderi dacă muncești din greu când ieși.”