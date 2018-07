Presa de peste Ocean scrie că starleta câștigă pentru o singură postare promoțională pe Instagram 500.000 de dolari, adică cu 100.000 de dolari mai mult decât salariul anual al președintelui american Donald Trump.

Suma nu e chiar atât de exorbitantă precum pare, dacă ținem cont că starleta e urmărită pe Instagram de peste 114 milioane de fani, prin urmare fiecare dintre aceste postări plătite își atinge scopul mult mai eficient decât și l-ar atinge dacă respectivele branduri ar alege să se promoveze altfel.

Kim Kardashian, protagonista reality show-ului „Keep Up with the Kardashians”, e omul de reality show cel mai bine plătit din televiziunea americană, câştigurile ei financiare ridicându-se la peste 6 milioane de dolari doar anul trecut.

Cu toate acestea, sora ei mai mică – Kylie Jenner – are mai mulți bani decât ea. Este cea mai bogată tânără din lume, deși are doar 20 de ani.

Starleta e căsătorită cu Kanye West din 2012 și au împreună trei copii: North, Saint și Chicago.