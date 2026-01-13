Cât câștigă un muncitor calificat în construcții. Sumele au explodat în 2026

Forța de muncă se plătește tot mai bine în România, cel puțin în construcții. În 2026, muncitorii calificați au ajuns la venituri demne de invidiat. Un zidar, dulgher sau fierar-betonist câștigă, în medie, 6.000–8.000 de lei net pe lună, iar în marile orașe sau pe șantiere mari salariile urcă frecvent la 9.000–10.000 de lei, mai ales dacă apar ore suplimentare sau lucrări în regim de urgență.

Cei foarte buni, cu experiență și recomandări, au și mai multe beneficii. Instalatorii, electricienii sau finisatorii căutați pot obține între 12.000–15.000 de lei lunar, mai ales dacă au un business propriu sau lucrează în echipe mici. Lipsa forței de muncă și cererea uriașă din piață au făcut ca meseriașii să negocieze direct tarifele, iar câștigurile să depășească, în multe cazuri, salariile unor angajați cu studii superioare.

Muncitorii care lucrează în construcții în București pot ajunge să câștige până la 20.016 de euro pe an. Conform cercetărilor, salariul minim pentru această poziție în Bucureşti este de 959 de euro. Salariile variază în funcție de anii de experiență pe care muncitorul îi are și de nivelul de studii.

În medie, acești specialiști din Bucureşti câștigă aproximativ 8,25 de euro pe oră. Această cifră variază însă în funcție de experiență. Domeniul rămâne unul atractiv, în special pentru muncitorii calificați, care au oportunități atât în țară, cât și în străinătate.

Muncitorii strini, tot mai doriți în România

Angajatorii care aduc muncitori din Asia sau alte regiuni sunt obligați să le respecte acestora aceleași drepturi salariale, oferindu-le cel puțin salariul minim brut de 4.582 lei valabil în sectorul construcțiilor.

În 2026, în România, vor mai veni 90.000 de muncitori, care vor acoperi deficitul din domeniu. Principalele activități afectate de lipsa de personal sunt: curier (26.275), manipulant mărfuri (20.912), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (20.484), muncitori în construcţia de clădiri (17.799), lucrător comercial (16.246), şofer de autoturisme şi camionete (12.237), ajutor bucătar (12.077), conducător auto transport rutier de mărfuri (11.135), muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (10.878) şi agent de securitate (10.438).

