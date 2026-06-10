Cât costă apa în România, în funcție de județ. Topul zonelor cu cele mai mari tarife

Tarifele pentru apa potabilă și serviciile de canalizare continuă să prezinte diferențe semnificative între regiunile României, potrivit celor mai recente informații publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice la începutul lunii iunie 2026. Analiza datelor disponibile evidențiază discrepanțe importante între zonele urbane mari și anumite județe mai puțin populate, unde costurile de operare și investițiile în infrastructură au un impact direct asupra prețului final plătit de consumatori.

La nivel național, nivelul mediu cumulat pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare este estimat la aproximativ 16 lei pe metru cub, fără TVA. Această valoare reprezintă însă doar o medie orientativă, întrucât diferențele dintre operatori și regiuni sunt considerabile, cu variații care pot depăși chiar și 10 lei pe metru cub între zonele cu cele mai mici și cele mai mari tarife.

Cât costă apa în România, în funcție de județ

În topul județelor cu cele mai ridicate costuri pentru apă și canalizare se află Călărași, unde nivelul tarifar cumulat ajunge la peste 23 lei pe metru cub, fără TVA. Acest nivel ridicat este asociat cu structura costurilor operatorului local și cu necesitatea de a susține infrastructura de distribuție și epurare în condiții în care densitatea populației este relativ redusă. În același clasament se regăsesc și județele Vaslui și Iași, unde tarifele depășesc 21 lei pe metru cub. În aceste zone, nivelul mai ridicat al costurilor este pus pe seama investițiilor în modernizarea rețelelor de apă și canalizare, precum și a cheltuielilor operaționale mai mari raportate la numărul de utilizatori deserviți.

La polul opus, cele mai mici tarife sunt întâlnite în zonele urbane cu infrastructură extinsă și densitate mare a populației. În Ploiești, costul total pentru apă și canalizare se situează în jurul a 10 lei pe metru cub, ceea ce reprezintă cel mai redus nivel din țară conform datelor analizate. De asemenea, Bucureștiul înregistrează un tarif apropiat, de aproximativ 10,4 lei pe metru cub, în timp ce în Chiajna, județul Ilfov, valoarea este ușor mai ridicată, dar rămâne în aceeași categorie inferioară de preț, în jur de 10,5 lei pe metru cub, fără TVA.

Diferențele dintre aceste regiuni sunt explicate în principal prin modul în care funcționează infrastructura și prin distribuția populației. În marile orașe, costurile fixe ale rețelelor sunt împărțite între un număr mult mai mare de consumatori, ceea ce conduce la tarife mai reduse pentru fiecare metru cub de apă furnizat și apă uzată tratată. În plus, rețelele existente sunt mai eficiente din punct de vedere operațional, iar volumul mare de consum contribuie la optimizarea costurilor de exploatare.

În schimb, în județele cu populație mai dispersată, investițiile necesare pentru extinderea și întreținerea rețelelor sunt mai ridicate raportat la numărul de beneficiari. Acest lucru generează presiuni suplimentare asupra tarifelor finale. De asemenea, proiectele de modernizare și extindere finanțate prin programe europene pot influența temporar nivelul prețurilor, întrucât operatorii trebuie să acopere costurile de cofinanțare, întreținere și operare a infrastructurii nou realizate.