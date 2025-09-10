Cât costă ghiozdanul de școală al Petrei. Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu nu s-au uitat la bani!

Petra, fiica lui Mădălin Ionescu și a Cristinei Șișcanu a fost o mică vedetă în prima zi de școală. Cu părinți celebri, cea mică nu avea cum să treacă neobservată. A făcut notă discordantă, iar copila a pășit în noul an școlar cu un ghiozdan de milioane… la propriu. Nu o să-ți vină să crezi cât a costat investiția.

Luni, 8 septembrie, a avut loc începerea noului an școlar. De la mic la mare, famlia lui Mădălin Ionescu a trecut prin emoții greu de descris. Toată atenția s-a îndreptat către Petra, mezina familiei, pentru ca ea să nu treacă neobservată la festivitatea de deschidere a primei zile de școală.

Cât costă ghiozdanul pe care Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu i l-au cumpărat Petrei

Petra, mezina familiei lui Mădălin Ionescu, a început clasa a II-a. Copila studiază la Școala Internațională Mark Twain din Pipera, acolo unde cu emoție, speranță și încredere, prezentatorul TV și Cristina Șișcanu au fost prezenți la festivitatea de deschidere a noului an școlar.

Se poate spune că – la fel ca părinții ei, Petra nu avea cum să treacă neobservată la festivitate. Asortată din capă până în picioare, uniforma școlară s-a potrivit la perfecție cu ghiozdanul școlar. Pentru a-i face viața mai ușoară, dar și pentru confortul copilului, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au ales să-i cumpere un ghiozdan ajustabil, egonomic, suficient de lat și încăpător, care se poate transforma în troler, astfel încât copila să nu care în spate o greutate prea mare.

”Și a început un an nou școlar! Succes, copii! Petra a început clasa a doua.. zboară timpul.. P.S: Tati parca mașina… dar îl vedeți în videoclipul ce urmează”, a scris Cristina Șișcanu pe o rețea de socializare.

Pe site-urile de specialitate, ghiozdanul Petrei este descris ca fiind cel mai durabil, ergonomic și practic ghiozdan cu roți. Are un compartiment frontal cu două buzunare mjici și un buzunar mare de plasă, ideal pentru telefon, chei, mp3 player etc, iar cel central este prevăzuit cu două buzunare din plasă. Prețul acestuia este de ”doar” 639,99 de lei.

”Roțile sunt mari și silențioase, are un mâner telescopic din aluminiu, ajustabil în 3 poziții: 79 cm, 83,5 și 98 cm.

De asemenea, are un maner ergonomic de impingere/tragere pentru a facilita impingerea ghiozdanului inainte, ca un carucior de cumparaturi (pozitie recomandata), precum si tragerea acestuia. Ghiozdanul are si buzunare laterale din plasa”, se arată pe site-ul eraft.ro.

